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不滿環團要求自治條例加嚴 花蓮畜牧業揚言暫停出豬雞

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮畜牧業者不滿環團要求新設畜牧場管理自治條例加嚴，認為遭汙名化，揚言暫停出豬、雞。本報資料照片
花蓮畜牧業者不滿環團要求新設畜牧場管理自治條例加嚴，認為遭汙名化，揚言暫停出豬、雞。本報資料照片

花蓮縣府訂定「新設畜牧場管理自治條例」，草案正提送縣議會審議。縣內畜牧業者不滿環團要求加嚴，揚言今天起暫不出豬、雞，呼籲縣民相挺；反卜蜂自救聯盟會強調一向支持在地畜牧業者，提出合理訴求是希望減少紛爭，對雙方都好。

縣議會第19屆第15次、16次臨時大會開議中，因「卜蜂案」而催生的畜牧場草案已通過一讀，預計18日二、三讀。花蓮縣養豬協會、花東養豬協會、花蓮縣瑞穗乳牛產銷班，今在地方媒體刊登半版廣告，批評環團、反卜蜂自救會不實指控，畜牧業受壓迫已無生存空間，要求不要汙名化、打壓，並告知今天開始暫不出貨。

養豬協會理事長陳志忠說，草案要求畜牧場距民宅等要300公尺，在狹長的花東縱谷已有困難，部分團體還要求拉到500甚至1000公尺，農舍也要列入計算，等於「滅農」，何況農舍和畜牧場都蓋在農地，農舍憑什麼高人一等？

他說，花蓮屬封閉市場，在地豬農每天辛苦提供優質肉類蛋白給縣民食用，卻遭汙名化。自治條例對既有畜牧場沒影響，但舊豬場經營者普遍老化，若條例太嚴格讓下一代不願投入，整個產業會死掉。

陳志忠舉宜蘭為例，民國92年通過自治條例，規定距離僅100公尺，到現在「沒有半場過」，宜蘭豬源高達6、7成來自外地，沒辦法自主，均價也比較高，受害的還是消費者。他表示，業者為維護下一代權益才攜手站出來，讓縣民了解現狀。

反卜蜂自救聯盟會日前到縣議會陳情，提出包含農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺以上三大訴求，要求議員嚴格把關。

「很痛心縣府抹黑自救會，坐視雙方吵架、人民對立」，反卜蜂會長張家蕙說，自救會向來支持在地畜牧業者，反對的是大型畜牧場。提出訴求是因為若不拉到500公尺，沒辦法有效減少臭味，這有科學數據佐證，絕非無理要求，且花蓮雖地形狹長但土地寬廣，500公尺其實做得到。

自救會認為，自治條例除考量畜牧業者，也要捍衛當地人居住權，訂出真正合適、有效降低臭味的範圍可減少抗爭，對大家都是好事。

縣府農業處長吳昆儒說，縣府花一年辦理10場地方和平台說明會，充分聽取雙方意見，訂出適合花蓮的版本送審，現在決定權在議會。對於畜牧業者以不出貨表達不滿，他說，沒辦法強迫買賣，但縣府會努力協調。

花蓮畜牧業者不滿環團要求新設畜牧場管理自治條例加嚴，認為遭汙名化 ，刊登廣告揚言暫停出豬、雞。記者王燕華／翻攝
花蓮畜牧業者不滿環團要求新設畜牧場管理自治條例加嚴，認為遭汙名化 ，刊登廣告揚言暫停出豬、雞。記者王燕華／翻攝

牧場 自救會 農舍

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