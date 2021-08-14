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降級遊客激增！車位不足 太魯閣園區彈性開放大客車格

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
疫情降級後，太魯閣園區停車場改為降載一半，因民眾出遊意願提高，停車空間一位難求。圖／太管處提供
疫情降級後，太魯閣園區停車場改為降載一半，因民眾出遊意願提高，停車空間一位難求。圖／太管處提供

疫情警戒降級後，民眾出遊意願提高，太魯閣國家公園不少遊客到戶外踏青，但因園區停車格降載一半，停車位更顯一位難求，引起民眾抱怨，違停情況屢見不鮮。太魯閣國家公園管理處表示，將視情況開放部分大客車停車位，也會加取締違規。

太魯閣國家公園是花蓮縣人氣景點，園區從遊客中心到台8線中橫公路沿線各景點規畫停車空間，受限山區空間不足，除布洛灣下台地停車場停車空間較大，有超過100個停車格，其餘都在數十個上下。三級警戒期間，停車場降載只剩原有4成，警戒降級後，可停車的數量微幅放寬，改為降載5成，但在人車大量湧入下，仍不敷使用，尤其是遊客中心、天祥、白楊步道等熱門遊憩點，停車空間難覓，民眾任意違停，引起不少怨言。

太管處表示，是依據指揮中心的防疫指引與原則，規畫停車位降載，但考量二期警戒期間入園的大型遊覽車數量較少，小型停車位不敷使用時，將開放部分大客車停車位供小型車停放，但也希望民眾遵守停車秩序，會加強取締違規停車行為。

太管處也建議民眾多搭乘交通工具入園，減少停車煩惱。花蓮火車站前站有花蓮客運及台灣好行公車，可搭到太魯閣國家公園的遊憩區。另有從新城車站發車到天祥的太魯閣客運；此外，疫情期間實施實聯制入場、量測體溫等，也呼籲民眾配合各項防疫措施。

太魯閣國家公園 疫情 違停

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