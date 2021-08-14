流星雨旺季基隆輕旅行3條路線 「暑」星星店家優惠好康

進入後疫情旅遊時代，適逢盛夏暑假期間，中央氣象局指出今年7月中旬至8月24日，逢年度三大流星雨之一「英仙座流星雨」旺季，適合安全性微解封小旅行。基隆市政府與6家在地店家共同推出基隆「暑」星星優惠活動，優惠至8月31日止，歡迎大家來晒基隆。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，為延續基隆觀光熱潮，基隆市政府與在地店家共同推出基隆「暑」星星優惠活動。「199.9Days Cafe」消費滿300元即贈10元抵用券，外帶可享5折起優惠；「真愛咖喱—巴基斯坦廚房」消費滿500元即贈送瑪莎拉冰奶茶一罐；「找到幸福咖啡店」推出透抽煎餅外帶加送一杯冰美式咖啡；「阿里棒棒」則滿300元即贈送海味香腸一條；「綠竹園山薯農場」只要到店參加挖竹筍體驗活動可抽紅包，更有機會獲得100%現金回饋；「安樓咖啡ENZO Café」旅客出示疫苗接種後14天證明，購買「飲料+甜點」即可現折30元。

市府說，以上共6間店家都祭出「暑」星星加碼回饋，優惠至8月31日止，邀請民眾夏季來到基隆溫柔消費「暑」星星。

今天是七夕情人節，剛好也是賞星的好時機，曾姿雯建議，不妨帶著愛人一同來基隆漫步輕旅行，跟著以下3條一日遊建議行程，在基隆特色咖啡廳享受專屬的時光，讓不論老夫老妻、熱戀中的情侶或是曖昧中的你們，都能在浪漫的星空及夜景下，感情持續up。

★路線一／繁星熠熠亮晶晶，基隆經典打卡行

喜歡輕旅漫遊，可以從台版威尼斯、網美打卡聖地「正濱漁港彩虹屋」啟程，隨意造訪「找到幸福咖啡店」、「海那邊」、「閑閑」等周邊店家享受悠閒時光，再參觀猶如電影拍攝場景的「阿根納造船廠」；想感受徐徐海風的民眾，可以沿著海岸線繼續前行，造訪看海秘境「基隆燈塔」，再到「外木山海濱風景區」看夕陽，最後前往「大武崙砲台」觀星。

★路線二／一閃一閃小星星，漫步基隆微旅行

喜歡火車自在輕旅行的旅客，不妨搭乘深澳線，來到八斗子車站感受依山傍海、海天一線的無敵海景，當然也千萬不可錯過來自「八斗子漁港」新鮮直送的海鮮饗宴，大飽口福後前往知識科學補給站「海洋科技博物館」走走，再到最美打卡景點「潮境公園」，與哈利波特飛天魔法掃帚合影觀夕，並可以在忘憂谷漫步觀星。

★路線三／星光閃爍揪浪漫，基隆山海秘境行

如果你是基隆深度玩家，喜歡探訪秘境景點，臺灣龍珠「基隆嶼」登島遊程千萬別錯過，以及全台唯一世界級秘境的「和平島公園」，欣賞奇岩怪石、無邊際海景，同時能夠在天然泳池戲遊。回到基隆市區，可以前往老宅特色咖啡廳「安樓咖啡」休憩享用下午茶，也可以到最道地的「基隆廟口夜市」，享用在地各式各樣美味小吃，最後在市區海洋廣場或東岸商場空中跑道數星星，作為基隆小旅行的收尾。

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