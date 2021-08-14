熱氣球嘉年華第二彈今升空 喔熊和Hello Kitty七夕約會

今年台東熱氣球嘉年華回到初衷，回饋台東的土地和鄉親，讓張開手歡迎遊客的台東人，也能避開人潮和塞車，親自搭上熱氣球看看家鄉的美。外地遊客雖不能進入會場，但可以在管制範圍外觀看熱氣球。

台東熱氣球嘉年華今登場，恰巧逢七夕情人節，一早喔熊和Hello Kitty就在鹿野高台約會。觀光局「喔熊」球和Hello Kitty球比鄰立球，看來彷彿牽手依偎，下方有小型喔熊球，則被聯想為孩子。

今年有兩波活動，第一波從8/7開始在池上牧野渡假村舉辦熱氣球繫留預約體驗。第二波則於8/14～9 /12移回大家熟悉的鹿野高台繼續提供繫留預約體驗。預約僅開放網路購票，不開放現場售票。