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熱氣球嘉年華第二彈今升空 喔熊和Hello Kitty七夕約會

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
七夕情人節觀光局「喔熊」和HELLO KITTY熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和HELLO KITTY熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影

今年台東熱氣球嘉年華回到初衷，回饋台東的土地和鄉親，讓張開手歡迎遊客的台東人，也能避開人潮和塞車，親自搭上熱氣球看看家鄉的美。外地遊客雖不能進入會場，但可以在管制範圍外觀看熱氣球。

台東熱氣球嘉年華今登場，恰巧逢七夕情人節，一早喔熊和Hello Kitty就在鹿野高台約會。觀光局「喔熊」球和Hello Kitty球比鄰立球，看來彷彿牽手依偎，下方有小型喔熊球，則被聯想為孩子。

今年有兩波活動，第一波從8/7開始在池上牧野渡假村舉辦熱氣球繫留預約體驗。第二波則於8/14～9 /12移回大家熟悉的鹿野高台繼續提供繫留預約體驗。預約僅開放網路購票，不開放現場售票。

七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著，有人說下方的小喔熊是孩子。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著，有人說下方的小喔熊是孩子。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影
七夕情人節觀光局「喔熊」和Hello Kitty熱氣球彷彿牽手依偎著。記者施鴻基／攝影

熱氣球嘉年華 台東 Hello Kitty

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