藍白合不合？ 柯文哲和饒慶鈴互動冷

台東熱氣球嘉年華今天起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加並搭乘，但全程和台東縣長饒慶鈴幾乎零互動，2人反而和對方的副市長蔡炳坤、副縣長王志輝聊得起勁。

今天凌晨柯文哲抵達熱氣球嘉年華會場，饒慶鈴雖作陪，但兩人站在一起卻沒有任何互動，王志輝主動攀談柯文哲，饒慶鈴則和蔡炳坤相談甚歡。

台北和台東2年前曾有縣市政交流，且饒慶鈴的妹妹饒慶鈺曾在北市府服務，照理說和柯文哲有一定交情，但互動卻冷，外界研判是刻意疏離，以免出現不必要的聯想。

明年逢地方選舉，柯文哲團隊也瞄準2024總統大選，民眾黨早已和民進黨翻臉，坊間不時傳出「藍白合」說法。

但事實上民眾黨挖角國民黨，如民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦等人，國民黨早生心結，藍營內部因而認為「藍白合」是「請鬼拿藥單」，民眾黨只是想借國民黨的勢而已，弊多於利，也就可以了解饒慶鈴為何會和柯文哲保持距離。