藍白合不合？ 柯文哲和饒慶鈴互動冷
台東熱氣球嘉年華今天起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加並搭乘，但全程和台東縣長饒慶鈴幾乎零互動，2人反而和對方的副市長蔡炳坤、副縣長王志輝聊得起勁。
今天凌晨柯文哲抵達熱氣球嘉年華會場，饒慶鈴雖作陪，但兩人站在一起卻沒有任何互動，王志輝主動攀談柯文哲，饒慶鈴則和蔡炳坤相談甚歡。
台北和台東2年前曾有縣市政交流，且饒慶鈴的妹妹饒慶鈺曾在北市府服務，照理說和柯文哲有一定交情，但互動卻冷，外界研判是刻意疏離，以免出現不必要的聯想。
明年逢地方選舉，柯文哲團隊也瞄準2024總統大選，民眾黨早已和民進黨翻臉，坊間不時傳出「藍白合」說法。
但事實上民眾黨挖角國民黨，如民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦等人，國民黨早生心結，藍營內部因而認為「藍白合」是「請鬼拿藥單」，民眾黨只是想借國民黨的勢而已，弊多於利，也就可以了解饒慶鈴為何會和柯文哲保持距離。
在柯文哲台東行程上，北市府和台東縣府也有微妙的默契，如今天10點饒慶鈴在縣長官邸接待柯文哲，民眾黨宣稱不公開、不受訪，但縣府卻擔心會讓人有「密室會談」的聯想，依然公布此一行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言