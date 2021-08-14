快訊

土石流淹沒軌道！台鐵集集至車埕中斷 預計明上午8時搶通

藍白合不合？ 柯文哲和饒慶鈴互動冷

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台北市長柯文哲（右）和台東縣長饒慶鈴（中）互動冷，饒慶鈴全程不斷和副市長蔡炳坤（前左一）互動。記者施鴻基／攝影
台北市長柯文哲（右）和台東縣長饒慶鈴（中）互動冷，饒慶鈴全程不斷和副市長蔡炳坤（前左一）互動。記者施鴻基／攝影

台東熱氣球嘉年華今天起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加並搭乘，但全程和台東縣長饒慶鈴幾乎零互動，2人反而和對方的副市長蔡炳坤、副縣長王志輝聊得起勁。

今天凌晨柯文哲抵達熱氣球嘉年華會場，饒慶鈴雖作陪，但兩人站在一起卻沒有任何互動，王志輝主動攀談柯文哲，饒慶鈴則和蔡炳坤相談甚歡。

台北和台東2年前曾有縣市政交流，且饒慶鈴的妹妹饒慶鈺曾在北市府服務，照理說和柯文哲有一定交情，但互動卻冷，外界研判是刻意疏離，以免出現不必要的聯想。

明年逢地方選舉，柯文哲團隊也瞄準2024總統大選，民眾黨早已和民進黨翻臉，坊間不時傳出「藍白合」說法。

但事實上民眾黨挖角國民黨，如民眾黨秘書長謝立功、顧問胡文琦等人，國民黨早生心結，藍營內部因而認為「藍白合」是「請鬼拿藥單」，民眾黨只是想借國民黨的勢而已，弊多於利，也就可以了解饒慶鈴為何會和柯文哲保持距離。

在柯文哲台東行程上，北市府和台東縣府也有微妙的默契，如今天10點饒慶鈴在縣長官邸接待柯文哲，民眾黨宣稱不公開、不受訪，但縣府卻擔心會讓人有「密室會談」的聯想，依然公布此一行程。

台北市長柯文哲（前排中）和台東縣長饒慶鈴（前左二）互動冷，反而和對方的副市長蔡炳坤（前左一）、副縣長王志輝（前右二）互動頻繁。記者施鴻基／攝影
台北市長柯文哲（前排中）和台東縣長饒慶鈴（前左二）互動冷，反而和對方的副市長蔡炳坤（前左一）、副縣長王志輝（前右二）互動頻繁。記者施鴻基／攝影

柯文哲 饒慶鈴 台東

延伸閱讀

首搭熱氣球怕不怕？ 柯文哲：我正在想這個問題

整頓警力 柯文哲：待久和黑道變朋友

桃園市打籃球須戴口罩 柯文哲酸：鄭文燦先示範一遍

「3+11」陳時中承諾負責？柯文哲：誠懇一點好不好

相關新聞

藍白合不合？ 柯文哲和饒慶鈴互動冷

台東熱氣球嘉年華今天起在鹿野高台登場，台北市熊讚熱氣球首次亮相，市長柯文哲專程到台東參加並搭乘，但全程和台東縣長饒慶鈴幾...

浪漫七夕 基隆約會5路線、花蓮遊賞金針花

今天是七夕情人節，基隆市府規畫5條浪漫散步路線，有濱海、懷舊、歐風等不同特色，讓情侶出遊放閃；花蓮金針花季今起開鑼，赤科...

柯文哲、饒慶鈴周六共搭熱氣球…防疫破口？ 民代嗆檢舉

台東熱氣球嘉年華活動今天在鹿野高台登場，台北市長柯文哲將偕台東縣長饒慶鈴搭北市吉祥物「熊讚」造型熱氣球升空，現場並開放5...

燕子大軍過境花蓮下起黃金雨 糞襲車輛馬路民憂傳染病

花蓮市近日有燕子大軍來襲，市區新港街等路段電桿電線上，成千上萬燕子密密麻麻聚棲，燕子大便形成的「黃金雨」，讓市民困擾，更...

明天七夕情人節濱海、懷舊任選 基隆推薦5路線約會放閃

明天是七夕情人節，準備好跟情人怎麼過了嗎？基隆市政府特別規畫5條浪漫散步路線，讓情侶出遊放閃，各有不同特色，有濱海、懷舊...

礦石稅引府會攻防 議長批「可以宣布成立花蓮國了」

花蓮縣礦石稅自治條例在議會臨時會程序委員會遭退回，無法送進大會，連日造成府會攻防。縣府昨批評議長張峻未依議事規則，非法決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。