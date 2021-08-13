基隆教職員疫苗施打率76％ 林右昌：因應開學保護師生
9月開學在即，教師及孩子將回到校園，市府自7月中起為幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職員進行疫苗施打。昨天也完成第二輪新進及代課等教職員疫苗施打，兩輪共計5460人，施打率76％，確保9月能順利開學。
市長林右昌表示，在7月中開始，即安排幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職同仁進行疫苗施打，第一輪共計施打4961人。因應8月份還有少部分新進者尚未施打，安排於昨天進行第二輪新進及代課等教職員共499人疫苗施打。兩輪完成共計5460人，施打率76％。
林右昌說，自今年爆發本土疫情以來，他一直強調防疫的三大重點，分別為個人健康管理、疫苗施打、場所管理。針對疫苗施打部分，基隆市更是打得又快又好又便民。特別是許多家長及教師關心，開學後孩童及教師的健康安全，基隆超前部署、完善規劃。
市府除了確保9月能順利開學外，如何讓孩子及教師在安全的狀態下學習及教學更是一直以來非常重視的課題。除完成疫苗施打，在校園環境上，也都已經完成整備，以因應開學日到來，也請各位家長及教職同仁放心。
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