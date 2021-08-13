基隆教職員疫苗施打率76％ 林右昌：因應開學保護師生

9月開學在即，教師及孩子將回到校園，市府自7月中起為幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職員進行疫苗施打。昨天也完成第二輪新進及代課等教職員疫苗施打，兩輪共計5460人，施打率76％，確保9月能順利開學。

市長林右昌表示，在7月中開始，即安排幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職同仁進行疫苗施打，第一輪共計施打4961人。因應8月份還有少部分新進者尚未施打，安排於昨天進行第二輪新進及代課等教職員共499人疫苗施打。兩輪完成共計5460人，施打率76％。

林右昌說，自今年爆發本土疫情以來，他一直強調防疫的三大重點，分別為個人健康管理、疫苗施打、場所管理。針對疫苗施打部分，基隆市更是打得又快又好又便民。特別是許多家長及教師關心，開學後孩童及教師的健康安全，基隆超前部署、完善規劃。