快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

基隆教職員疫苗施打率76％ 林右昌：因應開學保護師生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供

9月開學在即，教師及孩子將回到校園，市府自7月中起為幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職員進行疫苗施打。昨天也完成第二輪新進及代課等教職員疫苗施打，兩輪共計5460人，施打率76％，確保9月能順利開學。

市長林右昌表示，在7月中開始，即安排幼兒園、國小、國中、高中、補教業者之教職同仁進行疫苗施打，第一輪共計施打4961人。因應8月份還有少部分新進者尚未施打，安排於昨天進行第二輪新進及代課等教職員共499人疫苗施打。兩輪完成共計5460人，施打率76％。

林右昌說，自今年爆發本土疫情以來，他一直強調防疫的三大重點，分別為個人健康管理、疫苗施打、場所管理。針對疫苗施打部分，基隆市更是打得又快又好又便民。特別是許多家長及教師關心，開學後孩童及教師的健康安全，基隆超前部署、完善規劃。

市府除了確保9月能順利開學外，如何讓孩子及教師在安全的狀態下學習及教學更是一直以來非常重視的課題。除完成疫苗施打，在校園環境上，也都已經完成整備，以因應開學日到來，也請各位家長及教職同仁放心。

基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供
基隆教職員疫苗施打率76％，林右昌：照顧老師保護孩子。圖／基隆市政府提供

疫苗 幼兒園 基隆

延伸閱讀

頻批柯文哲志在選北市？林右昌避答：看到問題不吐不快

基隆防疫策略北部第二高 林右昌：疫苗打得快、市場管得緊

剩北北基確診 林右昌：雙北疫情控制全國疫情才能控制

基隆小吃店是否復業 林右昌審慎以對

相關新聞

明天七夕情人節濱海、懷舊任選 基隆推薦5路線約會放閃

明天是七夕情人節，準備好跟情人怎麼過了嗎？基隆市政府特別規畫5條浪漫散步路線，讓情侶出遊放閃，各有不同特色，有濱海、懷舊...

礦石稅引府會攻防 議長批「可以宣布成立花蓮國了」

花蓮縣礦石稅自治條例在議會臨時會程序委員會遭退回，無法送進大會，連日造成府會攻防。縣府昨批評議長張峻未依議事規則，非法決...

熱氣球嘉年華明登場 柯文哲、饒慶鈴遭民眾質疑打臉？

熱氣球嘉年華活動將於明天在台東鹿野高台登場，台北市長柯文哲將搭乘北市吉祥物「熊讚」造型熱氣球升空，台東縣長饒慶鈴也將前往...

台東虎頭蜂太歲頭上動土築巢！員警今終於「解蜂」了！

台東縣大武警分局金崙派出所，近日員警莫名其妙遭蜂群襲擾，抬頭一看，竟有虎頭蜂在所外電桿築巢，大小已有一顆排球大，避免員警...

台東縣府動員16鄉鎮市 協助長者1922疫苗預約登記

台東縣仍有逾2萬長者尚未施打第2劑疫苗，為讓長者順利接種，縣府將動員16鄉鎮市所屬機關單位，一旦中央提供造冊名單，立即協...

影／基隆和平島首開放海泳見比基尼 民眾等不及跳下海

基隆和平島公園最受歡迎的「藍海水池」，即原有的九孔海水池，在封閉3個月後，今天起有條件重新開放游泳，一早即有不少預約民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。