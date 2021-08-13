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花蓮金針花季14日登場 每天管制最多2000人次

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季明天登場，因應COVID-19疫情，花季期間實施人流管制，每日開放最多2000人次，警方將於園區內定點及機動巡邏。

花蓮擁有全台最大金針花種植面積，六十石山金針花田共250公頃，赤科山金針種植面積達300公頃，今年共留花65公頃，金針花季自8月14日起至9月21日止。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，花蓮縣政府與玉溪地區農會、富里鄉農會達成共識，花季期間實施上山流量管制、實聯制，管制時間為每日上午7時30分至下午5時，上山人流總量最多2000人次，若人潮達到上限，則採一進一出管制，民眾賞花需保持社交距離、戴口罩。

花蓮縣警察局玉里分局今天指出，山區道路崎嶇、路幅狹窄，往年花季期間常有民眾臨停拍照造成交通阻塞，將加派警力機動巡邏，維持交通秩序。

因應疫情防疫措施，玉里警分局在兩座金針山設有管制點，赤科山設在松村農庄，汽、機車上下山採雙向通行；六十石山管制站設在東富禪寺叉路口、意象廣場、六十石山園區往東里產業道路岔路口、小瑞士觀景台、往964驛站叉路口、964驛站及東里阿眉溪橋，汽車採單向、機車採雙向通行。

園區內設有警察服務站提供為民服務及諮詢，玉里分局分局長陳蔚文表示，提醒遊客下山道路坡度大，駕駛車輛務必以「低速檔」行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈，行前確實檢查車輛機件性能是否正常。

疫情 警察

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