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小6起就幫身障母親清穢物 盧泳丞獲全國孝行獎

中央社 / 宜蘭縣13日電

今年21歲的盧泳丞從小父母離異，媽媽是身心障礙者，他從國小6年級起就獨自照顧媽媽，為她把屎把尿、清理嘔吐物，還把營養午餐打包回家給媽媽吃，獲今年全國孝行獎殊榮。

宜蘭縣長林姿妙今天在縣府表揚盧泳丞及沈政寬2人獲宜蘭縣孝行楷模，其中盧泳丞的孝行更獲得全國孝行獎殊榮。

盧泳丞現就讀國立台中科技大學資訊管理系夜間部，從小父母離異，從未見過父親。

盧媽媽因早年患有腦瘤，常神智不清，並遭親人家暴，因此在10年前帶著當時還年幼的盧泳丞離開三星鄉老家，兩人搬到羅東鎮租屋居住，相依為命至今。盧泳丞之後也被轉介到宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會接受輔導和照顧至今。

盧媽媽發病時生活無法自理，常會對鏡子笑、失禁，也曾陷入低潮藉酒消愁而嘔吐。盧泳丞當時雖然還是孩子，但他認為「我是老天爺派來保護媽媽的小天使」，無怨無悔為母親清理穢物並安撫情緒，主動做家事。

由於盧泳丞在國小6年級到國中4年期間，母親臥病在床，無法上班，生活面臨斷炊。盧泳丞在學校仍擔心母親狀況，經老師同意後，他每天中午將班上吃剩的午餐打包，傍晚時再帶回家給媽媽吃。他也努力念書，爭取獎學金補貼家用，幫助家中渡過難關。

他說，過去因擔心母親一人在家危險，所以租屋處沒有廚房，沒有瓦斯爐，只用一個大同電鍋溫熱食物來吃，他從來沒吃過母親烹飪飯菜，母親也只能使用電鍋，燉熱食物給他吃。

在今天表揚典禮上，盧媽媽也到場觀禮，感動落淚。她說，盧泳丞是她的小天使，犧牲童年和課業照顧她，默默承受所有痛苦，總是用最好、最溫柔的一面對待她，「我每天都求老天爺讓我好起來，別讓他那麼辛苦」，要是沒有泳丞，她現在可能是流落街頭的瘋女人。

羅東鎮民沈政寬因黃斑部病變及視網膜剝離，導致視力模糊，家中雙親年邁，妻子因工作關係無法分擔照顧責任，他一肩擔起照顧雙親的工作，負責家中瑣事，孝行獲選宜蘭縣孝行楷模。

宜蘭 羅東

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