台東109年資源回收率逾5成 環保署頒卓越獎肯定

台東縣去年資源回收率達56.72%，高於環保署訂定53.5%目標回收率，獲環保署卓越獎肯定。台東縣政府今天表示，去年台東資源回收量不但創歷史新高，也較前年多出4000多公噸。

台東縣政府環保局今天指出，近幾年台東資源回收率穩定提升，民國109年的56.72%比108年多出4000多公噸，不僅是歷史新高，也是評比第三組中最好的成績，獲得環保署卓越獎。

環保局表示，這樣成績都是有賴民眾及各地方鄉鎮公所、回收處理業者協同合作，積極持續推廣資源回收與垃圾減量的相關資訊，落實垃圾分類減量。

環保局指出，未來將更強化落實環境保護及資源回收觀念，打造更美好生活環境。

台東縣長饒慶鈴表示，這次獲得卓越獎，不僅是對台東推動資源回收工作的肯定，也是對於每一名積極資收民眾的鼓勵。

她指出，今年除保持在各鄉鎮設置村里資收站、協助輔導二手物交換站、推動資收關懷計畫，結合地方資源及資源回收業務外，在關懷弱勢的同時，也推動地方資源回收政策，透過紙餐具友善店家的推廣輔導，從源頭再減少紙餐具的使用。

她表示，這些具體的措施，深入一般民眾生活，帶動民眾一同參與資源回收工作，共同實現縣府打造永續城市目標，感謝民眾過去在政策上配合及支持，才能讓台東縣獲得殊榮。