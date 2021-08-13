花蓮礦石稅適法性爭議 府會攻防不斷

花蓮縣府提案「礦石稅」自治條例，日前在議會程序會遭退回，縣府認為不符法定程序，不具法律效力，應進入大會討論，引起府會攻防。議會今天重申，因適法性重大爭議依法退回。

礦石稅每年開徵近新台幣10億元，是花蓮縣最大筆稅收，因開徵年限屆滿，縣府重提「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案送審，在縣議會程序大會就被退回。府會各有見解，連日不斷透過新聞稿、召開記者會表明立場。

花蓮縣政府指出，當天主持會議的議長兼程序委員會召集人張峻，就個人意見決定退回不排入議程，經法界人士討論後認為不符議事程序，並不具法律效力，縣會應繼續審查礦石稅草案。

花蓮縣議會上午舉行「退回礦石特別稅自治條例草案說明會」，包括議會秘書長陳德惠、議事組主任潭進成，以及法制室主任余玉琳出席說明。

余玉琳指出，「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」的徵收自去年12月至今年2月，共5個判決都是敗訴，包括最高行政法院判決敗訴定讞，分屬不同股法官承辦，大家見解一致，很難得一見。

至於是否不符議事程序，余玉琳指出，經與會委員討論，議會認為徵收稅額具適法性重大爭議，針對違法爭議，按程序委員會設置辦法，主席可直接駁回，「議會沒有未審先判，是不知道怎麼判」。

潭進成指出，程序委員會共收到66件縣府提案、1件議員提案，11日經討論後退回礦石稅，確定沒有進入這次臨時會。

張峻則是透過臉書發文「花蓮縣政府不屑最高行政法院的判決，不採花蓮縣議會的決議，連花蓮縣議會的監督權也要干預，花蓮正在上演一場無所不用其極的行政權不服司法權，追殺監督權的醜戲，因為有霸道的行政權，才更加凸顯監督權存在與創立的價值，花蓮縣議會將堅決做對的事。」

這次礦石稅違法性爭議，起因於縣府在民國105年公布的自治條例，稅率從原有每公噸計徵10元，提高到70元，福安礦石業者認為違反地方稅法通則「稅額調高上限30%」規定，提出行政訴訟。

台北高等行政法院法官認為漲幅違反地方稅法通則第4條第1項，稅額調高上限為30% 的規定，判決福安勝訴；花蓮縣地方稅務局不服再提上訴，遭最高行政法院駁回，全案確定。