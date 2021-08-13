柯文哲台東搭熱氣球 民代批2套標準籲三思

台北市長柯文哲明早到台東搭熱氣球自由飛，台東多名民意代表呼籲柯文哲三思。台東縣政府強調，城市交流相關作業都還是在CDC的防疫規範下進行。

台北市長柯文哲將於今天傍晚到台東，安排系列黨務行程，除了和地方政治人物餐敘外，明早將參加台東熱氣球嘉年華活動的自由飛首航。民眾黨台東縣黨部昨晚發布新聞後，引起部分台東縣民疑慮，也有網友批評柯文哲和台東縣政府的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫兩套標準。

「我從頭到尾都是反對」縣議員古志成今天呼籲柯文哲懸崖勒馬、盼三思而行。他說，柯文哲和台東縣長饒慶鈴在防疫上2套標準。柯文哲日前還憂心父親節成防疫破口，且台北市疫情至今未清零，這趟台東行程是很不好的示範，許多鄉民希望柯文哲深思。

縣議員林參天也強調，熱氣球場地開放5000人，以及多人擠在窄小的藤框內，質疑要如何維持社交距離；台東縣長饒慶鈴多次呼籲「愛台東就先不要來台東」，如今疫情警戒尚未解除，卻邀請柯文哲來台東搭熱氣球，是否有2套標準。明天柯文哲的自由飛如違反防疫規定，他一定會檢舉。

對於「延後來台東」說法，饒慶鈴表示，是指「非時間急迫或必要」的遊客移動行為建議，並非強迫性限制民眾行動自由，相關行動決定仍在民眾自主決策。台北市團隊行動及出入範圍都是在「防疫規劃」下團隊行動，也請大家放心。

至於鹿野高台大草原熱氣球活動主場地防疫，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，經詢問中央要提出防疫計畫；依花東縱谷國家風景區管理處資料，高台容量是5000人，且要保持社交距離；另外，在核心管制區域內只能台東人進入，管制區外沒有特意限制，遊客可自由走動。

至於藤框內限制，安排4個角落各1人，也就是連同飛行員僅能搭乘4人，禁止交談、戴口罩，柯文哲搭乘都要符合這項規定。

台東縣政府表示，台北市是這次「城市加乘」計畫合作夥伴，雙方已於上週簽訂MOU，台北市也有一顆「熊讚」造型氣球也加入台東國家隊，屬熱氣球工作合作夥伴及團隊之一，不應也不會以是否具備台東人身份限定看待。

再者，城市交流相關作業，都在CDC防疫規範下進行，北市團隊平時就有很好的防疫措施，值此中央加大力道推動五倍券，以及各地方縣市政府積極振興產業同時，縣市首長及人員的交流及產業互動屬現有正常而有的作業。

民眾黨台東縣黨部表示，隨疫情趨緩，台東疫苗覆蓋率提升交出防疫亮眼成績，自降級後部份產業也逐漸恢復營業，為關心台東在地居民及地方產業復甦，柯主席14日上午11時在娜路彎大酒店舉辦「新常態下的城市防疫新生活」講座，除了替台東民眾加油打氣外，期望台灣能盡速回歸往日正常生活。