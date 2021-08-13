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礦石稅引府會攻防 議長批「可以宣布成立花蓮國了」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻今晨在臉書貼文，就礦石稅爭議，批評縣府干預監督權。圖／取自張峻臉書
花蓮縣議長張峻今晨在臉書貼文，就礦石稅爭議，批評縣府干預監督權。圖／取自張峻臉書

花蓮縣礦石稅自治條例在議會臨時會程序委員會遭退回，無法送進大會，連日造成府會攻防。縣府昨批評議長張峻未依議事規則，非法決定退回，不生法律效力；議長張峻今晨在個人臉書貼文重砲批評縣府干預議會監督權，「花蓮縣可以宣布成立花蓮國了！」

花蓮縣府訂定自治條例向礦石業者徵稅，因有業者就105年從10元一口氣調到70元，漲幅超過30%上限，提起行政訴訟，縣府被判敗訴定讞。近日縣議會召開第19屆第15次、第16次臨時會，因原自治條例時效屆滿，縣府重提稅額70元草案，議長張峻10日在程序委員會上直接退回，無法送進大會，引發府會煙硝。

張峻今晨在臉書貼文表示，「縣政府不屑最高行政法院的判決，不採花蓮縣議會的決議，不斷透過媒體混淆視聽，違法礦石稅調幅提案，不過不罷休，花蓮縣政府現在是在演哪一齣？連花蓮縣議會的監督權也要干預，也要染指，也要誣陷，如此強勢行政權霸凌監督權的作為令人髮指。花蓮正在上演一場無所不用其極的行政權不服司法權，追殺監督權的醜戲，因為有霸道的行政權，才更加凸顯監督權存在與創立的價值，花蓮縣議會將堅決做對的事。」

縣府昨天指出，議會召開程序委員會討論該草案是否排入大會議程時，多數發言議員主張送交大會，但主持會議的議長兼程序委員會召集人，並未依議事規則規定，在議員要求表決下，交由出席議員表決，僅由議長一人以「所有責任我來擔」，個人決定退回不排入議程，並立即宣布散會，法界人士認為不符法定程序，議長個人之非法決定退回，並不生法律效力。

縣府昨表示，依法界人士專業意見，礦石稅自治條例草案還在議會中，請議長兼召集人立即召開臨時程序委員會，續行程序審查，排入這次臨時會審議，儘早完成法定程序，維護花蓮縣財政永續發展，並強調「縣府沒有重新提案的必要」。

花蓮縣議長張峻。本報資料照片
花蓮縣議長張峻。本報資料照片

交大 司法 霸凌

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