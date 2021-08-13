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台東虎頭蜂太歲頭上動土築巢！員警今終於「解蜂」了！
台東縣大武警分局金崙派出所，近日員警莫名其妙遭蜂群襲擾，抬頭一看，竟有虎頭蜂在所外電桿築巢，大小已有一顆排球大，避免員警及路過民眾遭攻擊，通知台電人員移除，今天終於「解蜂」。
「員警都不敢在外徘徊。」附近居民說，以前員警都會在所外活動，但虎頭蜂築巢後，經常被襲擾，擔心被攻擊，都待在所內自保，好在今天早上台電人員前來除蜂，員警終於「解蜂」可以外出了。
一名員警表示，有時開巡邏車出勤，就會有蜂群襲擾，一開始以為只是單純的警告，沒想到這幾天幾乎天天襲擾，仔細尋找，才發現所外的電桿上，有蜂群在築巢，而且還是兇猛的虎頭蜂。
台電公司接獲通報後，今天派遣除蜂專家，利用工程車的雲梯，花了30分鐘順利將一顆排球大小的蜂巢摘除，化解危機；台電人員表示好在蜂群沒有在電箱內築巢，不然會引起電力短路造成停電，就麻煩了。
布農族除蜂專家吉亞努說，現在準備進入秋天季節，也是虎頭蜂開始築巢的季節，這時候的虎頭蜂也很凶猛，民眾遇到虎頭蜂靠近，千萬要注意小心，盡快遠離現場，避免後續遭到攻擊。
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