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英仙座流星雨閃耀台東 超大流星劃過天際

中央社 / 台東縣13日電

英仙座流星雨昨天晚間登場，台東山區、海邊驚喜連連，一顆超大流星劃過天際，守候的民眾都看到了，默默地許下願望。

「太美了，我看到了」年度三大流星雨之一的英仙座流星雨昨晚登場，一開幕就送給守候的台東民眾大驚喜，昨晚11時41分25秒1顆超大流星，拖著尾巴劃過天際。

守候在台東縱谷鹿野高台大草原的民眾，看著流星隱沒在海岸山脈後方；觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在東海岸的即時影像也捕捉到畫面。許多網友在社群網站說「我看到了，你有嗎」、「許願了嗎」。

台北市立天文科學教育館助理研究員李瑾今天表示，這顆流星相當亮，但只看影像無法確定是否是英仙座流星雨，但「極可能是」。

東管處長林維玲說，昨晚很多網友都守候在東管處設置的即時影像畫面等待英仙座流星雨，4支鏡頭都有看到，不過受雲霧影響，都歷這支最清楚，看到很漂亮的星空和流星，尤其是這顆超大流星，引起很多話題，其實整個晚上都很精彩，昨晚沒看到的民眾不用煩惱，這幾天還可共襄盛舉。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭昨晚帶著遊客守候在鹿野高台大草原，大家驚呼連連。潘貴蘭說，第一次看到流星，忍不住尖叫起來，「比我想像中耀眼而且真的有一道長長尾巴，瞬間在黑絨天空中擦出一道火花，超級令人感動，原來晚上的高台這麼美」。

她說，滿天閃耀的星星像垂手可摘下似的，如夢似幻，但美好的夜晚不敵睡意，等不到午夜就下山回家了，撐不到凌晨3時。

台北市立天文館表示，8月12日英仙座流星雨輻射點於晚間10時左右，從東北方升起，直到13日凌晨5時輻射點來到仰角最高位置，輻射點仰角越高，便有機會看到越多來自各方向的流星數量。

英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日期間，愈接近極大期，可見到的流星數量愈多。國際流星組織（IMO）預報今年極大期最高峰落在台灣時間13日凌晨3時至6時，每小時流星數量將可達百顆（ZHR～100）。

流星雨 台東 輻射

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