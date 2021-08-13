影／基隆和平島首開放海泳見比基尼 民眾等不及跳下海

基隆和平島公園最受歡迎的「藍海水池」，即原有的九孔海水池，在封閉3個月後，今天起有條件重新開放游泳，一早即有不少預約民眾湧入，等不及跳下海游泳，一位民眾說「太熱了，凍未條」。目前新北還未開放游泳，和平島成為難得一處可游泳的海水池。

和平島公園每天開放5梯次，每梯次限100人、90分鐘，也就是每天限額500人，採線上實名制預約。今天上午到場的都已預約的泳客，多是以前每天都來運動的泳客，但5月因疫情封閉，今天重新開放，大家都等不及要來下水。

一名泳客帶著小孩來游泳，他「太熱了，凍未條」，趁暑假讓小孩子學會游泳。還一名阿嬤說，很久沒有來游了，今天游起來很舒服。今天一早也有泳客穿比基尼下海游泳，久違的海邊戲水春光又回來了。

和平島公園表示，每一梯次90分鐘，清場30分鐘後再次開放下一梯次。每一梯次時間為08:00-09:30，10:00-11:30，12:00-13:30，14:00-15:30，16:00-17:30。其中90個名額採用線上預約，10個名額將於現場登記。只有藍海水池會清場，其他留夏沙灘丶親親水池丶幼幼水道丶環山步道其他通通都正常服務。

和平島公園說，民眾上岸必須立刻戴口罩，因CDC規範，淋浴間停止淋浴服務，僅更衣使用。仍有戶外淋浴設施開放淋浴，但數量較少，寵物暫時不開放下水。