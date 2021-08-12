基隆和平島公園藍海水池 明起有條件開放海泳

基隆和平島公園最受歡迎的「藍海水池」，即原有的九孔海水池，在封閉3個月後，明天起有條件重新開放游泳，每天開放5梯次，每梯次限100人、90分鐘，也就是每天限額500人，採線上實名制預約。

和平島公園表示，每一梯次90分鐘，清場30分鐘後再次開放下一梯次。每一梯次時間為08:00-09:30，10:00-11:30，12:00-13:30，14:00-15:30，16:00-17:30。其中90個名額採用線上預約，10個名額將於現場登記。只有藍海水池會清場，其他留夏沙灘丶親親水池丶幼幼水道丶環山步道其他通通都正常服務。

和平島公園說，民眾上岸必須立刻戴口罩，因CDC規範，淋浴間停止淋浴服務，僅更衣使用。仍有戶外淋浴設施開放淋浴，但數量較少，寵物暫時不開放下水。