基隆大武崙沙灘現人潮 未戴口罩、下水想游泳頻被勸阻

基隆大武崙沙灘開放水域2天，市府發現部分民眾不戴口罩，或者要下水游泳，被管理人員制止勸導攔下，還發生爭執，今天救生人員拿著大聲公宣導，戲水請全程配戴口罩。市府表示，目前指引不能游泳、浮潛，如果未戴口罩勸導不聽將會開罰，提醒民眾玩水仍要做好防疫工作。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，依中央規範，在指引中寫得很清楚，沙灘雖然開放，可以戴口罩目前是允許的，但游泳和浮潛是禁止的，部分民眾對規範不是很清楚。現場入口管制人員會多宣導，避免再有認知不同的誤解，會加強宣導和勸導。

大武崙沙灘5月中旬因疫情關閉，疫情趨緩後，市府決定10日開放，開放時間為平日下午2點至晚上6點、假日早上9點至晚上7點，非開放時段維持封閉，並只在中央設置單一出入口，進灘人數上限為200人。