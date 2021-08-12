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基隆大武崙沙灘現人潮 未戴口罩、下水想游泳頻被勸阻
基隆大武崙沙灘開放水域2天，市府發現部分民眾不戴口罩，或者要下水游泳，被管理人員制止勸導攔下，還發生爭執，今天救生人員拿著大聲公宣導，戲水請全程配戴口罩。市府表示，目前指引不能游泳、浮潛，如果未戴口罩勸導不聽將會開罰，提醒民眾玩水仍要做好防疫工作。
市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，依中央規範，在指引中寫得很清楚，沙灘雖然開放，可以戴口罩目前是允許的，但游泳和浮潛是禁止的，部分民眾對規範不是很清楚。現場入口管制人員會多宣導，避免再有認知不同的誤解，會加強宣導和勸導。
大武崙沙灘5月中旬因疫情關閉，疫情趨緩後，市府決定10日開放，開放時間為平日下午2點至晚上6點、假日早上9點至晚上7點，非開放時段維持封閉，並只在中央設置單一出入口，進灘人數上限為200人。
民眾進入仍須遵守防疫指引，包括實施實聯制、量測體溫及手部消毒等措施，並保持社交距離，至於無法全程佩戴口罩的水域活動依舊暫不開放，如游泳、浮潛等，另外，遊客可以定點飲食，但不可邊走邊吃，飲食完畢應立即戴上口罩。
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