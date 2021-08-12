防災意識向下紮根 繪畫和著色比賽等小朋友來領獎金

基隆市消防局今天舉辦賣場設置防災暨防颱專區說明會，鼓勵賣場設置防災專區，有助民眾購物時，檢視家中若遇大型災害，是否預存「防災避難包」所需物品。消防局並舉辦國小、幼兒園繪畫比賽，9月30日截止收件，各組前3名頒發獎金和獎狀，優選、佳作各選3名頒發獎品和獎狀。

這場說明會下午在消防局災害應變中心舉辦，消防局邀請本市全聯、家樂福頂好超市、來來超商、愛買、特力屋、勝佳百貨和愛來買大賣場等業者代表參加，並安排日本靜岡駐台辦事處、內政部消防署、社團法人台灣防災產業協會、國立台灣海洋大學分享防災相關資訊。

內政部消防署表示，台灣經常性發生颱風、地震引發淹水、土石流等災害。民眾平時就應做好防災準備，和家人討論發生災害時如何應變，一起準備緊急避難包、居家防災用品及防災食物，在災害發生時保障家人安全及維生需求，減少衝擊及損失。

台灣防災產業協會秘書長黃少薇說，台灣去年開始推行防災專區，賣場和民眾防災意識都有提升。像有賣場設計防災包，讓消費者直接買了帶走。民眾也可自行採購工具組、食物包或照明設備組合。今年爆發疫情，賣場也可將個人防疫用品納入防災專區商品。

基隆市消防局長陳龍輝表示，基隆去年率先發起賣場設置防災專區活動，今年繼續宣導，並籌辦防災防颱繪畫比賽，期望防災教育向下紮根，提升全民防災意識。活動簡章、報名表及著色稿可上網下載，網址：https://ssur.cc/Kgxfrk。

繪畫比賽分成徵畫組（中、高年級）和著色組（低年級、幼兒圖），高年級前3名獎金分別為6000元、4000元、3000元。中年級5000元、3000元、2000元。低年級和幼兒園均為2000元、1000元、800元。獎金和獎品由基隆慶安宮贊助。