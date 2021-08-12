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花蓮環保科技園區成蚊子館 縣府再招商不排除變更使用

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣環保科技園區。圖／報系資料照片
花蓮縣環保科技園區。圖／報系資料照片

耗資8億元打造的花蓮環保科技園區，閒置多年成為全縣最貴蚊子館。縣政府力求活化，但近年來9度招標，不是流標，就是廠商解除契約。花蓮縣環保局上月再度依環保署要求的7大環保相關產業項目辦理招商說明會，也坦言若再無廠商進駐，將檢討變更使用項目，尋求活化。

環保科技園區位於中區鳳林鎮，當年由環保署補助高額經費打造，再交給環保局經管，但因交通不便，民國100年底環保署租金補助停止後，廠商全部撤出，由行政院公共工程委員會列管為閒置公共設施。

花蓮縣環保局推動園區活化超過4年，民國107年4月到去年9月，9度招標，但有7次流標，1次不予決標，還有1次是廠商得標後，認為因園區建物無法使用，申訴撤標，活化遲無具體進展。

審計部花蓮審計室近日提出的審核報告，再度點名環保科技園區招商與管理欠妥當，並提到去年底園區內發現紅火蟻入侵，經通報國家紅火蟻防治中心，還在列管防治中，也使園區活化期程延後。審計室要求縣府務實檢討現況及需求，做全盤規畫。

環保局副局長饒慶龍說，園區受限必須以環保署要求的7大環保相關產業使用，目前規畫朝統包方式委外，上月底已辦理招商說明會，安排業者現勘了解現況，和業者交流。

饒慶龍說，這次預計以每年500萬元左右標租，要求得標業者5年內投資3億元，且必須提撥3%的營運回饋金。並表示，已與環保署溝通，若再無法標出，將檢討變更園區使用內容，力求活化。

他也強調，園區目前設置兩套廚餘高效處理系統，以快速腐熟發酵，讓廚餘在24小時內轉換成有機肥料土壤改良劑，也有兩家業者引進「黑水虻」，提高廚餘處理能力。目前園區仍在使用中，也有保全管理。

花蓮縣環保科技園區。圖／報系資料照片
花蓮縣環保科技園區。圖／報系資料照片

環保署 廚餘 紅火蟻

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