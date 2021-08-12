花蓮量販店垃圾無處可去 環保局申請送中區掩埋場

花蓮多個鄉鎮的垃圾長年送往宜蘭利澤焚化爐焚燒，但宜蘭因垃圾處理量難負荷而減收，無法處理事業廢棄物，只能送往垃圾掩埋場。今天傳出量販店業者稱垃圾無法清運，只能暫時堆置，花蓮縣環保局回應，北區垃圾掩埋場已飽和，目前向中央申請運往中區掩埋，減輕業者堆積垃圾困擾。

家樂福花蓮店今天指出，每天都有約百公斤的垃圾量，原本請簽約的環保公司處理，近日卻收到不收垃圾的回覆，只能先將垃圾暫時堆在賣場的儲藏室，但會有異味飄出，這幾天在想辦法減少異味。

愛買花蓮店則表示，大約3周會清一次垃圾，都送到宜蘭利澤的焚化爐，若焚化爐垃圾太滿會通知，垃圾最久放置1、2周；如果垃圾特別多，像是中元節等活動，就會提早通知廠商處理。

環保局廢棄物科長張華砡說，因為宜蘭利澤焚化爐減收花蓮垃圾，也不收事業廢棄物，儘管採真空方式每天可處理200公噸的垃圾，但花蓮北區的垃圾掩埋場光是要收家庭垃圾就趨近飽和，已無法容納大型量販店垃圾。

張華砡表示，目前中區垃圾掩埋場還有空間，但中區垃圾掩埋場依規定只能收中區的垃圾，無法收北區的廢棄物，除了請業者找地方暫存垃圾外，環保局也已向中央環保署申請，將北區的垃圾送至中區垃圾掩埋場掩埋，最快下周核定，通過後就可以將量販店的垃圾送往中區掩埋場，以免垃圾堆積滋生異味和細菌。

另外，台泥要在和平水泥廠內的第三座水泥旋窯預定地，興建氣化爐代燒花蓮生活垃圾，去年9月已通過環評，今年3月取得建照，預定本月開工，明年才能試運轉。