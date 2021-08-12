基隆八斗子港區道路積水及爛路 2471萬全面刨鋪改善
基隆市八斗子漁港外圍的漁港一街、環港街屬於八斗子漁港的港區道路，但排水系統不佳，每逢大雨都會淹水，路面和自行車道破損嚴重，多年沒有刨鋪整頓，立委蔡適應向漁業署爭取預算，市議員張顥瀚協調基隆市政府產業發展處規畫，今年獲相關費用2471萬元，一併改善港區道路問題。
蔡適應、張顥瀚等今天下午與漁業署、基隆市政府產業發展處處長黃健峰、中正區公所、八斗里長杜劍秋，現場會勘了解後續期程規畫。
八斗里長杜劍秋表示，八斗子漁港港區道路好幾十年沒有刨鋪了，特別是自行車道和港區道路中間的墩，希望可以移除，避免車輛碰撞或夜間視線不佳造成危險。
市議員張顥瀚則表示，基隆漁會前的環港路，過去排水系統不佳，導致常常遇到大雨時，這裏就會淹水，他希望施工單位在設計完成後，可以邀請環港街的居民和漁會說明，避免影響到店家生意。
在聽取漁業署及基隆市政府產業發展處說明後，蔡適應說，八斗子港區道路的積水問題和漁港一街的道路破損，他多次在立法院協調，總算在今年爭取到預算，順利的話、今年10月就可以動工。
蔡適應表示，由於刨鋪的範圍及規模較大，他請基隆市政府產業發展處務必通知台電公司、自來水公司、中油公司等多個事業單位，若有工程需求的情況，務必預留管線通道或同時進行工程，讓刨鋪工作一次到位。
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