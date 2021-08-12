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宜蘭縣各親子館817重新開館了 家長可線上預約減輕壓力
宜蘭設在各鄉鎮市的親子館很受歡迎，由於親子館工作人員已經陸續施打疫苗，縣長林姿妙今天宣布，親子館將自8月17日起將採預約制、分流降載等措施，有條件降載開放入館，有需求民眾可以線上預約，並遵守配合防疫指引。
宜蘭縣政府今天召開疫情指揮中心應變會議，今年5月11日起停止服務至今的親子館，在中央公布降級防疫指引及親子館內的工作人員陸續完成接種後，縣長林姿妙表示，各親子館自8月17日起採預約登記方式重新開館服務，需要的民眾可上「宜蘭縣育兒資源網」線上預約，希望能減輕家長照顧孩子的壓力。
縣府社會處也訂立防疫指引，入館民眾必須配合實聯制、量體溫、保持社交距離、禁止飲食，並全程配戴口罩，同時各館也會採取分區、分流、降載、清消等措施，以保障入館親子安全。
此外，考量宜蘭每逢暑假觀光人潮湧現，縣府日前宣布8月3日起開放餐飲業內用，為落實及確保餐飲業者與民眾健康，縣衛生局加強稽查餐飲業內用情形，針對宴席餐廳、知名小吃店、自助餐及夜市等業別加強輔導與稽查，最近衛生局已完成稽查243家，現場輔導立即改善計17家，尚無違規。
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