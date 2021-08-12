宜蘭縣各親子館817重新開館了 家長可線上預約減輕壓力

宜蘭設在各鄉鎮市的親子館很受歡迎，由於親子館工作人員已經陸續施打疫苗，縣長林姿妙今天宣布，親子館將自8月17日起將採預約制、分流降載等措施，有條件降載開放入館，有需求民眾可以線上預約，並遵守配合防疫指引。

宜蘭縣政府今天召開疫情指揮中心應變會議，今年5月11日起停止服務至今的親子館，在中央公布降級防疫指引及親子館內的工作人員陸續完成接種後，縣長林姿妙表示，各親子館自8月17日起採預約登記方式重新開館服務，需要的民眾可上「宜蘭縣育兒資源網」線上預約，希望能減輕家長照顧孩子的壓力。

縣府社會處也訂立防疫指引，入館民眾必須配合實聯制、量體溫、保持社交距離、禁止飲食，並全程配戴口罩，同時各館也會採取分區、分流、降載、清消等措施，以保障入館親子安全。