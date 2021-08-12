快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣各親子館817重新開館了 家長可線上預約減輕壓力

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣各親子館從8月17日重新開館了，採取降載開放入館，有需求民眾可以線上預約。示意圖，為縣府資料照。圖／縣府提供
宜蘭縣各親子館從8月17日重新開館了，採取降載開放入館，有需求民眾可以線上預約。示意圖，為縣府資料照。圖／縣府提供

宜蘭設在各鄉鎮市的親子館很受歡迎，由於親子館工作人員已經陸續施打疫苗，縣長林姿妙今天宣布，親子館將自8月17日起將採預約制、分流降載等措施，有條件降載開放入館，有需求民眾可以線上預約，並遵守配合防疫指引。

宜蘭縣政府今天召開疫情指揮中心應變會議，今年5月11日起停止服務至今的親子館，在中央公布降級防疫指引及親子館內的工作人員陸續完成接種後，縣長林姿妙表示，各親子館自8月17日起採預約登記方式重新開館服務，需要的民眾可上「宜蘭縣育兒資源網」線上預約，希望能減輕家長照顧孩子的壓力。

縣府社會處也訂立防疫指引，入館民眾必須配合實聯制、量體溫、保持社交距離、禁止飲食，並全程配戴口罩，同時各館也會採取分區、分流、降載、清消等措施，以保障入館親子安全。

此外，考量宜蘭每逢暑假觀光人潮湧現，縣府日前宣布8月3日起開放餐飲業內用，為落實及確保餐飲業者與民眾健康，縣衛生局加強稽查餐飲業內用情形，針對宴席餐廳、知名小吃店、自助餐及夜市等業別加強輔導與稽查，最近衛生局已完成稽查243家，現場輔導立即改善計17家，尚無違規。

宜蘭縣各親子館從8月17日重新開館了，採取降載開放入館，請配合各項防指引。圖／縣政府提供
宜蘭縣各親子館從8月17日重新開館了，採取降載開放入館，請配合各項防指引。圖／縣政府提供

親子 宜蘭 衛生局

延伸閱讀

會勘高鐵案沒獲通知 林姿妙：中央地方應一條心

林姿妙不滿會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 王國材回應了

影／王國材會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 林姿妙有微詞

吃軟不吃硬的紅心芭樂超香甜 林姿妙為優質農產掛保證

相關新聞

基隆嶼重新開放登島 遊客：等5個月了

因為新冠肺炎疫情加上颱風，基隆嶼登島觀光開放從7月26日延到8月10日，這幾天遊客預約登船，遊客終於可登島很高興，一名來...

這8天要注意 基隆監理站因耐震補強工程 暫停考照業務

暑假期間各監理所站大排長龍，台北市區監理所基隆監理站則因行政大樓進行建築物耐震補強工程，9月13日至24日8個上班日，停...

宜蘭縣各親子館817重新開館了 家長可線上預約減輕壓力

宜蘭設在各鄉鎮市的親子館很受歡迎，由於親子館工作人員已經陸續施打疫苗，縣長林姿妙今天宣布，親子館將自8月17日起將採預約...

影／王國材會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 林姿妙有微詞

交通部長王國材昨天到宜蘭會看高鐵宜蘭站站址，卻未通知宜蘭縣政府，竟被中央跳過，縣長林姿妙今天表達不滿，希望高層真正做到中...

國光客運代駛1551線 基隆人到內湖及信義區下這3站最多

國光客運代駛原福和客運1551線滿10天，國光統計最多基隆人下車前三名的車站分別是世貿中心、舊宗路潭美國小以及新湖一路口...

台東森林公園25年原木地標將拆除

台東森林公園25年的原木入口意象地標，因木質腐爛嚴重，恐有倒塌之虞，傷及民眾，縣府評估後近日將拆除作業，並重新設計新意象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。