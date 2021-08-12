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慈科大與衛福部玉里醫院合作 增50名護理公費生

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮慈濟科技大學設有五專部護理科原住民專班，就學費用全免，校方今天和衛福部玉里醫院簽訂合作意向書，再增加50名原住民、新住民子女公費名額，畢業後可直接工作。

慈濟科技大學今天與衛福部玉里醫院正式簽訂人才培育合作意向書，透過產學合作，提供50名公費生名額，讓花東地區國中應屆畢業的原住民、新住民子女就讀，福利比照原住民專班，免學費、學雜費、住宿費等，每月還能領有新台幣3000元至5000元零用金。

部立玉里醫院院長王作仁指出，因應未來長照轉型，院內將提高病床數，需要更多優秀護理人員加入，這次公費生資格限定花東地區原住民、新住民學生，提供教育、就業保障，不只能照顧病人，也能就近照顧家人。

王作仁說，這50名公費生畢業後將直接到衛福部玉里醫院工作，在學期間就會到院實習，加強對未來工作的認知，也跟美和科技大學合作，提供學生、員工進修機會。

慈濟科技大學自1996年設立五專部護理科原住民專班，每年提供100名招生名額。慈科大校長羅文瑞說，花東地區高齡化嚴重，未來課程除了護理專業培養，也會加強長照培育，未來學生除了護理師工作，也可往長照發展。

原住民 長照

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