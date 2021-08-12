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會勘高鐵案沒獲通知 林姿妙：中央地方應一條心

中央社 / 宜蘭縣12日電

高鐵延伸宜蘭案，交通部昨天到宜蘭會勘相關場站。宜蘭縣長林姿妙今天說，中央到地方會勘但縣府沒接獲通知，讓縣民很著急，中央與地方應要一條心，縣府會持續爭取盡速定案。

高鐵延伸宜蘭案的評估站址有4個場站，分別是四城、宜蘭、縣政中心、羅東，現階段站址仍未定，交通部長王國材昨天低調前往宜蘭實地視察。

林姿妙上午說，昨天中央到地方會勘高鐵規劃，卻沒讓縣府知道，這讓縣民非常著急，認為縣府這麼努力爭取高鐵延伸宜蘭，中央與地方應要一條心，也呼籲中央盡速讓高鐵延伸宜蘭定案，這是所有縣民的盼望。

她表示，日後若交通部要到宜蘭縣會勘任何交通建設，希望事先通知縣政府。目前縣府對於高鐵延伸宜蘭案的站場還是希望設立在縣政中心，如此才能兼顧宜蘭縣東、西、南與北的發展，但還是尊重中央最後的專業評估，只要能盡速定案，縣府都很歡迎。

高鐵延伸宜蘭 林姿妙 王國材

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