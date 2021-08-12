台東熱氣球活動主場限5千人 柯文哲14日搭乘體驗
台東國際熱氣球主場活動將於14日展開，遊客管制5000人，台北市長柯文哲將搭乘「喔熊球」體驗自由飛。
今年的台東國際熱氣球嘉年華活動一波三折，先是碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，活動日期一再往後延，接著台東縣議會和池上鄉、鹿野鄉2地出現要求停辦聲浪，最後因疫情降為2級警戒，舉辦時間敲定8月14日至9月12日，主場維持在鹿野鄉高台大草原。
從8月7日開始在池上鄉牧野渡假村舉辦熱氣球繫留，為正式活動熱身，卻連2天碰上下雨取消，10日難得出現好天氣，卻發生天際航空的熱氣球在立球時遭強風吹倒，造成球體著火意外。
民航局昨天調查著火事件後，同意熱氣球恢復正常活動，14日在鹿野高台大草原的正式活動將如期舉行。
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天表示，8月14日至9月12日活動如期舉行，縣政府已有完善的防疫措施，在管制區內僅限台東人進入搭乘繫留，外圍大草原則開放遊客自由活動，但人數限制在5000人。
余明勳表示，14日清晨熱氣球自由飛首航，將邀請柯文哲搭乘「喔熊球」，在籐籃內會保持防疫距離。
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