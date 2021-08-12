基隆嶼重新開放登島 遊客：等5個月了

因為新冠肺炎疫情加上颱風，基隆嶼登島觀光開放從7月26日延到8月10日，這幾天遊客預約登船，遊客終於可登島很高興，一名來自高雄的遊客說，他等了5個多月，終於可以親自上基隆嶼了。

今天一名從高雄來的遊客說，他3月疫情前就預約等登島，後來碰到疫情又加上颱風，等了5個月終於可以登島，很開心，基隆出大太陽，天氣很好。

導遊跟店家一見面，第一句就是，好久不見。今天有一些遊客來玩，船家說，以前20多個遊客才會開船，現在大約10幾人就開船，人少也要賺，不開船會更慘，至少賺點員工薪水回來。

先前受到颱風過境影響，基隆嶼海水淡化供水系統及濱海步道受損，基隆嶼碼頭有落石，市府為維護遊客安全，封島整修後在8月10日開放登島。遊客假日預約很多，平日人潮較少。