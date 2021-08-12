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影／王國材會勘高鐵宜蘭站未知會縣府 林姿妙不滿

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
交通部長王國材昨天到宜蘭會勘高鐵宜蘭站址，卻未知會縣政府，縣長林姿妙表達不滿。記者戴永華／攝影
交通部長王國材昨天到宜蘭會勘高鐵宜蘭站址，卻未知會縣政府，縣長林姿妙表達不滿。記者戴永華／攝影

交通部長王國材昨天到宜蘭會看高鐵宜蘭站站址，卻未通知宜蘭縣政府，竟被中央跳過，縣長林姿妙今天表達不滿，希望高層真正做到中央、地方一條心。

交通部長王國材昨天率鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人到宜蘭視察了解高鐵宜蘭站的工程拆遷等問題，並宣布設站重點將可能四城站與宜蘭站兩個方案，如此重要交通建設，又普遍是宜蘭縣民關心，中央昨天到地方會看竟然沒有通知縣政府。

消息曝光後，縣府一早就接到很多縣民關心電話，林姿妙表示， 高鐵延伸到宜蘭是縣民希望，也是縣政推動重點，大家都很期盼知道地點在哪裡，但昨天中央到宜蘭會勘卻沒有通知縣政府，縣民都很著急，認為縣府如此打拚爭取，應該是中央與地方一條心，全力促成趕快定案。

由於高鐵建設後續還有很多地方需要宜蘭縣政府配合作業，林姿妙說，希望今後交通部重大建設通知縣政府共同到場討論，表達反映縣民的心聲，不要跳過地方政府。

林姿妙說，去年底曾建議高鐵宜蘭站址設在縣政中心站，是因為位於蘭陽平原中心位置，有助東西南北均衡發展，附近有科學園區及育成中心，不過縣政府最後仍尊重專業評估，只希望能趕快定案。

宜蘭 高鐵 林姿妙

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