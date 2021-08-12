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預約台東振興觀光 送消費金幣、釋迦禮盒

中央社 / 台東縣12日電

為紓解COVID-19疫情對觀光衝擊，台東縣政府推出「預約台東」振興方案，在台東連住4晚送價值新台幣3000元的台東金幣和釋迦禮盒4盒。

台東縣政府今天表示，「預約台東」方案從8月14日起至9月30日止，民眾至PayEasy旅遊、雄獅、可樂、AsiaYo等網路訂房平台或直接向台東的合法旅宿業者訂房，一年內平日皆可入住。

住宿1晚贈價值300元的台東金幣3000枚和2入裝的大目釋迦禮盒；住宿2晚贈價值800元的台東金幣8000枚和2入裝的大目釋迦禮盒2盒；住宿3晚贈價值1500元的台東金幣1萬5000枚和2入裝的大目釋迦禮盒3盒；若連續住宿4晚，可獲得價值3000元的台東金幣3萬枚和2入裝的大目釋迦禮盒4盒。

台東縣政府表示，這次贈送的釋迦禮盒為台東盛產頂級大目釋迦，每顆重達700公克（近1.2台斤），民眾訂房後只需自付100元運費，即可宅配到府。

台東金幣則可於1年內在台東各合作商家，如知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品。此外，參與「預約台東」的民眾，還有機會抽中價值9000元的「熱氣球自由飛」門票。

台東縣政府表示，雖仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，但可預期疫情後將有大量旅客到台東，因此台東縣政府推出優惠方案，以一次住宿4晚為例，即可獲得3000元等值的台東金幣，還有700公克頂級台東大目釋迦8顆市價1200元，回饋價值高達4200元。

台東縣政府表示，這次的「預約台東」方案只要是台東縣合法旅宿皆能參與，並且不需要任何費用或分潤抽成，利用這樣的優惠方案吸引民眾，預計可以產生高達30億的效益。

台東 疫情 訂房

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