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台東森林公園25年原木地標將拆除
台東森林公園25年的原木入口意象地標，因木質腐爛嚴重，恐有倒塌之虞，傷及民眾，縣府評估後近日將拆除作業，並重新設計新意象。拆除作業期間，呼籲民眾路過注意安全。
縣府農業處長許家豪說，木質入口意象歷經長年日曬雨淋，加上多次的地震，使得木質部出現腐爛的狀況，雖有灌水泥強化固定，但腐爛日趨嚴重，頭重腳輕隨時有倒塌可能。
他說，這個木質入口意象為原木，25年前所設置，長約5公尺，直徑接近1公尺，重達2噸，符合森林公園綠意盎然的環境，也成為民眾打卡的景點地標。
台東森林公園面積280公頃，內有3座湖泊，生態林相非常豐富，公園內有自行車道、徒步道，是民眾最喜歡休閒踏青的活動場所之一；2016年遭受尼伯特颱風侵襲，原始林木遭破壞，隔年縣府栽種50萬株林木。
許家豪說，這次拆除，也一併辦理森林公園服務提升計畫，連同入口意象及相關設施改善。
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