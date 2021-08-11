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基隆防疫策略北部第二高 林右昌：疫苗打得快、市場管得緊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
防疫策略北部第二高，林右昌：疫苗打得快、市場管得緊。記者游明煌／攝影
防疫策略北部第二高，林右昌：疫苗打得快、市場管得緊。記者游明煌／攝影

基隆中元祭今晚在在海洋廣場舉辦開燈儀式，市長林右昌與輪值主普的李姓宗親會一同點亮「太上老君騎青牛」主燈，針對疫情林右昌受訪時表示，基隆市的防疫策略能夠獲得市民的肯定，應該是疫苗打得快、市場管得緊，再加上確診+0也是北北基桃首都圈最早。

市府表示，近日有媒體引用網路大數據針對「22縣市疫情應對好評影響力調查」進行分析，林右昌在「防疫策略」項目獲得北部第二高分，林右昌受訪時表示，這都要感謝市民以及全體的醫護、防疫人員，這個成就屬於大家，他並說，目前國際疫情仍然嚴峻，雖然這波本土疫情稍微趨緩，但大家還是要繼續努力堅持下去。

林右昌指出，基隆市的防疫策略能夠獲得市民的肯定，應該是疫苗打得快、市場管得緊，再加上確診+0也是北北基桃首都圈最早，另外包括疫情控制、疫苗施打是讓民眾安心、不用傷腦筋，不僅是市民的期待，也是所有縣市首長共同努力的目標。

林右昌表示，他一再重申台北、新北的疫情能夠控制，全台灣的疫情才能夠控制，他也衷心期待雙北的疫情能夠早日+0，而且一直+0，因為這就表示本土疫情真的是到了尾聲。

疫情 林右昌 疫苗 基隆

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