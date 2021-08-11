台東熱氣球著火！民航局曝改善重點 同意活動恢復辦理

台東縣熱氣球嘉年華暖身活動正在池上舉辦，昨天下午傳出11年來第1起熱氣球著火事件後，縣府表示是瞬間強陣風吹襲，導致立球中的「天際紅」熱氣球撞到樹叢，瓦斯才燒破球體，認定僅是器械遭遇意外受到損害，活動仍會持續。不過交通部民航局在中午要求先暫停活動，檢視作業細節，看有無需要檢討與加強之處，並進行調查。

不過稍早民航局表示，有關台東熱氣球飛安事件，經審視業者提出的改善措施後，已同意活動恢復辦理。

民航局說，經了解意外發生原因後，主要改善重點為人員於熱氣球升空過程，配合風向調整繫留繩時，程序應更為嚴謹，密切配合風向操作。

此外，基於安全考量，民航局說，也進一步要求業者，未來如有多顆熱氣球同時操作，調整繫留繩等動作應一顆、一顆逐步操作，不可同時操作。

另外，民航局也要求業者，未來操作時，球與球之間、球與場地邊緣，淨空都應加大。

熱氣球嘉年華從前天起在池上牧野度假村舉辦暖身活動，熱氣球僅立球展示，並原地繫留升降。昨天下午場卻傳出天際航空「天際紅」熱氣球著火意外，引發一陣驚慌，所幸人員均安，球僅體燒破一個洞。