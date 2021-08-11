年徵10億元花蓮礦石稅草案卡關 府會今續過招

花蓮縣議會昨在臨時會程序委員會退回縣府所提礦石稅自治條例草案，今天議會一讀會，府會再過招，縣府表示一切依法辦理，對於爭點「稅額」有疑義，希望草案進入大會後討論，議長張峻重申「未反對開徵，但要合法」，原草案有爭議性，要縣府將無爭議性內容的草案盡快送審。

礦石稅每年開徵近10億元，是花蓮縣最大筆稅收。這次爭議，起因於縣府在民國105年公布的自治條例，稅率從原有每公噸計徵10元，一口氣漲到70元，福安礦石業者不滿，認為超過地方稅法通則「稅額調高上限30%」規定，提出行政訴訟，縣府今年2月被判敗訴。

因上期自治條例開徵年限屆滿，縣府重提「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案送審，昨在程序委員會上就被擋下。裁示退回的議長張峻說明，全案未經再審定讞及大法官解釋確定前，為了避免衍生更大紛爭、日後拖垮縣庫、債留子孫，決定退回不合法的草案。

今天縣議會臨時會進入一讀會，縣府代理秘書長張逸華、地方稅務局長呂玉枝再做說明。張逸華強調，開徵礦石稅一切合法，目前爭點是在稅率，若議員認為70元有問題，可送大會後討論，希望議會同意排入審查。

主持議會的議長張峻批評「最高行政法院判決確定（縣府敗訴）的東西，縣政府講得這麼自然，好像都沒有錯」，他不是反對礦石稅，而是要合法徵收，要縣府「沒有爭議性的，趕快送進來」。包括縣議員莊枝財、楊華美、黃馨、張美慧等人紛紛發言關切礦石稅。

會後張逸華接受媒體訪問，強調礦石業者有繳稅的基本義務，自治條例合法，議會有意見應該實質審查，而不是在程序會上退回，讓礦石業者不需要繳稅。且縣府徵稅，不是議會通過就可以，礦石稅就獲財政部同意，希望議會和民眾與縣府站在一起。

外界關切本次臨時會是否還有送審機會，縣議會表示，本次臨時會已完成程序會及一讀會，如有與最高法院判決無疑義的部分送審，會加開臨時會審理。