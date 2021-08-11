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570萬議員配合款存弊病 她辦「百萬預算我們決定」投票

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
570萬議員配合款存弊病，她辦「百萬預算我們決定」投票。圖／議員陳薇仲提供
570萬議員配合款存弊病，她辦「百萬預算我們決定」投票。圖／議員陳薇仲提供

基隆市議員陳薇仲指出，「議員配合款」有著許多弊病，如議員球員兼裁判、包工程收回扣、選舉考量等，今年延續去年以議員建議款執行參與式預算的精神，將約570萬元的建議款額度，舉辦「百萬預算・我們決定」活動，透過參與式預算的討論與投票，讓建議款不要再只是議員說了算，也讓市民拿回決定自己的稅金的權力。

陳薇仲議員辦公室主辦的公展投票開跑，投票期間為8月9日至9月10日，凡於基隆市安樂區居住、就學、就業之年滿16歲民眾皆可於線上參與投票，此次共有8個提案進入公展投票階段，將以投票結果決定執行順序。

陳薇仲指出，「議員配合款」（議員建議款）有著許多弊病，如議員球員兼裁判、包工程收回扣、選舉考量至上與阻礙議員監督市府等，為持續檢討此問題並擴大參與，她今年延續去年基隆首次以議員建議款執行參與式預算之精神，以今年約570萬元的建議款額度，辦議員建議款參與式預算公民審議活動，期許透過參與式預算的討論與投票，讓建議款不要再只是議員說了算，也讓市民拿回決定自己的稅金的權力。

今年6月1日至6月25日，透過線上無接觸提案的方式，邀請基隆市安樂區的民眾、機關及學校，提出住家和社區周遭公共改善計畫，接著於7月份提案審議，邀集基隆市政府相關單位就「公共性」、「適法性」與「預算可行性」進行審核，總共有8案通過審議進入公展投票階段。

此次提案有位於安樂區安和一街四維里與麥金路三民里社區停車空間的改善，亦有基金二路中崙社區標的物與空間美化提案。也有學生家長提出學校入口增設遮雨設施，讓聽障生和一般學童可以更方便在雨季穿脫雨具。還有4所安樂學校提出校內廣播設備、降溫設備還有美化設計等改善，希望能讓安樂區學童有更好的學習環境。

陳薇仲表示，議員建議款不是來自議員口袋，而是每個市民辛苦工作繳納的稅金，除了檢討問題，更要透過台灣許多城市都在執行的「參與式預算」，讓市民有機會參與其中，自己的稅金自己用，自己的建設自己來爭取，讓基隆安樂區有更符合居民需求的改善和建設。

線上投票https://www.surveycake.com/s/vgz08

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