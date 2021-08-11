「感恩郵票」致敬 宜蘭防疫人員獲贈千份

中華郵政與知名繪本作家幾米合作，今天推出限量「感恩郵票小全張–向防疫人員致敬」，感謝第一線醫護人員的無私奉獻，每本價值220元。宜蘭郵局特別邀請縣內企業、團體認購郵摺，致贈1100份郵摺予縣內防疫人員，以感謝其辛勞。

「感恩郵票小全張–向防疫人員致敬」郵摺今天發行，內含郵票6枚，郵票面值分別為8元、13元，以及15元各2枚；藉由色彩豐富的插畫筆觸，搭配6位可愛小朋友獻花，以表達對防疫人員誠摯謝意，象徵展望未來美好生活。

宜蘭郵局局長嚴洧澤表示，醫護人員穿著隔離防護衣，辛苦地守護縣民健康，深表感佩和敬意，也感謝民間送暖購買郵票，將心意傳達給醫護人員，盼這份關心和鼓勵能鼓舞前線士氣，一起團結抗議，守護台灣。