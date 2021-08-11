快訊

被爆外遇許藍方 醫生人夫發聲認錯澄清「糾纏非事實」

指揮中心宣布帛琉泡泡重啟 返國後「5+9」檢疫

李義祥曾違法未通報不良廠商 花縣府遭審計室檢討

中央社 / 花蓮縣11日電

台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，分包商李義祥名下公司曾在花蓮縣政府採購案期間遭判決，卻未通報為不良廠商，遭審計部花蓮縣審計室認定待改進。

花蓮縣議會今天召開臨時會，花蓮縣審計室主任林慶文做審核報告，提及李義祥名下的義程營造於民國104年承攬縣府西寶大橋整建工程時，涉嫌變造施工照片申請估驗計價，遭縣府移送法辦且敗訴，但縣府未依政府採購法規定通報不良廠商並停權。

審核報告指出，義程營造敗訴後，截至110年3月底，仍承攬17件、總金額近新台幣1億5000萬元的公共工程標案，減損政府採購法建立處罰不良廠商機制的功能，導致無法警示或阻絕其他機關避免受害等情事。

民進黨籍縣議員莊枝財說，「若縣府有提報，就不會有太魯閣號事件」；國民黨縣議員黃馨指出，未通報不良廠商，審計室是否會主動提送懲處，認為太魯閣號事件太慘重，該處分就要處分，應讓社會明白後續處理狀況，才能杜悠悠之口。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆會後接受媒體採訪解釋，李義祥以「義程營造」承接，縣府的西寶大橋整建工程遭判刑；而釀成台鐵事故的工程承包商為「東新營造」，分包給李義祥的另一間公司「義祥工業社」。

鄧子榆說，雖義程營造、義祥工業社負責人都是李義祥，但是不同公司，縣府是否對義程營造停權，不會影響義祥工業社分包結果，太魯閣號事故應追究的是台鐵的責任，並不是花蓮縣政府，縣府已多次對外解釋，民意代表不應不當連結、混淆視聽。

對於未通報不良廠商，鄧子榆說，李義祥因履約請款文件登載不實行為遭縣府移送，被依刑法偽造文書判刑，而非採購法，縣府認為不需要再依採購法處理，這部分也跟公共工程委員會詳細說明過。

鄧子榆說，針對審計室報告，未來採購履約過程若發現廠商涉嫌違法，除移送刑事偵查，也會審核查實是否屬採購法各款情形，落實處罰不良廠商機制功能。

李義祥 太魯閣

延伸閱讀

西港大橋堤防道路雨後常淹 改善工程10月完工

遇雨成災！台南西港大橋下游水防道路加高 10月可完工

礦石稅草案遭議會退回 花蓮縣府：遺憾錯愕

太魯閣號事故後懸缺3個多月 鐵道局長人選今出爐

相關新聞

彩繪橋墩大秀秘境 宜蘭再添打卡新亮點

宜蘭縣打卡新亮點再添一處，隱身在凱旋社區旁鐵路高橋下的雙園自行車道，65座水泥橋墩透過活潑、寫實彩繪，呈現出龜山島、龍潭...

他捐3萬片防護面罩 贈宜蘭縣防疫人員

國內疫情日漸趨緩，抗疫前線人員工作不間斷，防疫物資每天持續消耗。一名熱愛的美國華僑、IntiMD董事長陳柏翰，近期慨捐3...

花蓮礦石稅草案 議會退回 縣府錯愕

花蓮縣議會昨天退回縣府提出「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，導致花蓮縣政府無法依法徵收稅收，1年稅收恐減少約...

台東熱氣球遇瞬間陣風燒出破洞 緊急降落無傷亡

台東熱氣球活動立球繫留第2天，今天下午場在池上鄉牧野度假村繫留，出現瞬間陣風，導致升空球體著火，緊急降落時墜落到附近樹林...

年輕標本師進駐和平島 透露鄰居檢舉不勝其擾考慮搬遷

在國內標本市場以「金毛」稱號闖出名聲的曾姓標本師，今年3月進駐在基隆和平島買下的5樓透天厝。鄰居指控他們製作標本會散發異...

受疫情煎熬數月 基市府決定城市博覽會延到明年4月登場

基隆市長林右昌今天表示，台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情目前趨於穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，加上節慶和氣候因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。