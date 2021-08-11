李義祥曾違法未通報不良廠商 花縣府遭審計室檢討

台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，分包商李義祥名下公司曾在花蓮縣政府採購案期間遭判決，卻未通報為不良廠商，遭審計部花蓮縣審計室認定待改進。

花蓮縣議會今天召開臨時會，花蓮縣審計室主任林慶文做審核報告，提及李義祥名下的義程營造於民國104年承攬縣府西寶大橋整建工程時，涉嫌變造施工照片申請估驗計價，遭縣府移送法辦且敗訴，但縣府未依政府採購法規定通報不良廠商並停權。

審核報告指出，義程營造敗訴後，截至110年3月底，仍承攬17件、總金額近新台幣1億5000萬元的公共工程標案，減損政府採購法建立處罰不良廠商機制的功能，導致無法警示或阻絕其他機關避免受害等情事。

民進黨籍縣議員莊枝財說，「若縣府有提報，就不會有太魯閣號事件」；國民黨縣議員黃馨指出，未通報不良廠商，審計室是否會主動提送懲處，認為太魯閣號事件太慘重，該處分就要處分，應讓社會明白後續處理狀況，才能杜悠悠之口。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆會後接受媒體採訪解釋，李義祥以「義程營造」承接，縣府的西寶大橋整建工程遭判刑；而釀成台鐵事故的工程承包商為「東新營造」，分包給李義祥的另一間公司「義祥工業社」。

鄧子榆說，雖義程營造、義祥工業社負責人都是李義祥，但是不同公司，縣府是否對義程營造停權，不會影響義祥工業社分包結果，太魯閣號事故應追究的是台鐵的責任，並不是花蓮縣政府，縣府已多次對外解釋，民意代表不應不當連結、混淆視聽。

對於未通報不良廠商，鄧子榆說，李義祥因履約請款文件登載不實行為遭縣府移送，被依刑法偽造文書判刑，而非採購法，縣府認為不需要再依採購法處理，這部分也跟公共工程委員會詳細說明過。

鄧子榆說，針對審計室報告，未來採購履約過程若發現廠商涉嫌違法，除移送刑事偵查，也會審核查實是否屬採購法各款情形，落實處罰不良廠商機制功能。