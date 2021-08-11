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彩繪橋墩大秀秘境 宜蘭再添打卡新亮點

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
透過活潑、寫實彩繪，各個橋墩呈現出龜山島、龍潭湖等在地文化和美景。記者林佳彣／攝影
透過活潑、寫實彩繪，各個橋墩呈現出龜山島、龍潭湖等在地文化和美景。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣打卡新亮點再添一處，隱身在凱旋社區旁鐵路高橋下的雙園自行車道，65座水泥橋墩透過活潑、寫實彩繪，呈現出龜山島、龍潭湖等在地文化和美景。縣長林姿妙今天到場視察並感謝工旅處團隊；她說，此處清風徐來、非常漂亮，要讓民眾看到宜蘭美、宜蘭觀光，以及運動休閒是齊頭並進。

為活化自行車道、增加觀光亮點，凱旋社區與宜蘭市7位議員向縣政府爭取95萬元經費，將鐵路橋下墩柱彩繪大變身，範圍北至黎明路、南到和平路，編號為22號到86號。

工旅處指出，本次彩繪工程延續前期，與地方代表、議員溝通協調，挑選出最具代表性的知名美景和文化，舉凡龜山島、冬山河、太平山森林鐵路、清水地熱都在其中。民眾可透過視覺感受，一路從雪山隧道、蘭陽平原，再到蘇花公路，是另類宜蘭旅遊懶人包。

宜蘭縣雙園自行車道今年獲選體育署「最佳亮點自行車道獎」，加上墩柱彩繪工程完成，吸引更多在地居民、外地遊客來此踩鐵馬、散步，以帶動地方休閒運動風氣和觀光發展。

宜蘭縣議員林麗說，透過專業團隊規劃，希望能吸引人潮來新景點打卡，藉此行銷宜蘭縣觀光。凱旋里長林振雄分享，漫步在雙園自行車道，能欣賞沿路樸實的農村田園風光，遊客來此走一趟30分鐘，就能認識宜蘭全縣的文化、風俗民情和景點。

透過活潑、寫實彩繪，各個橋墩呈現出龜山島、龍潭湖等在地文化和美景。記者林佳彣／攝影
透過活潑、寫實彩繪，各個橋墩呈現出龜山島、龍潭湖等在地文化和美景。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天到場視察彩繪橋墩。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天到場視察彩繪橋墩。記者林佳彣／攝影
宜蘭市凱旋社區旁鐵路高橋下的雙園自行車道，橋墩彩繪大變身。記者林佳彣／攝影
宜蘭市凱旋社區旁鐵路高橋下的雙園自行車道，橋墩彩繪大變身。記者林佳彣／攝影
民眾漫步在雙園自行車道，能欣賞沿路樸實的農村田園風光。記者林佳彣／攝影
民眾漫步在雙園自行車道，能欣賞沿路樸實的農村田園風光。記者林佳彣／攝影

宜蘭 自行車 車道

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