花蓮4條「台灣好行」聯合套票開賣 暢遊花東景點

花蓮4條「台灣好行」聯合套票今天開賣，包括縱谷、東海岸和太魯閣等各景點；在疫情趨緩，供不想長途駕車、參加旅行團的旅客輕鬆出遊的好方式，也響應節能減碳旅遊風潮。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處表示，提供遊客更便利、更好玩的花東之旅，與東部海岸國家風景區管理處及花蓮縣政府合作，特別串聯「303縱谷花蓮線」、「304洄瀾東海岸線」、「309玉長豐濱線」及「310太魯閣線」4條「台灣好行」路線，推出全新超值套票。

縱谷太魯閣二日券、縱谷玉長二日券都是新台幣450元、花蓮太魯閣山海三日券988元。

縱管處長郭振陵表示，以往台灣好行縱谷花蓮線套票僅著重於單一路線與景點附近店家的交通票券整合；此次為讓遊客輕鬆暢遊花東各景點，自去年開始積極與東管處、花蓮縣政府、太魯閣客運、鼎東客運、華聯客運及統聯客運洽談合作，今年夏天終於促成超值套票面市。

搭乘「台灣好行」4條路線，可遊覽的景點包括太魯閣國家公園、七星潭、石梯坪、親不知子海上古道、慶修院、鯉魚潭、立川漁場、雲山水、新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區、光復糖廠、安通溫泉、石梯坪、金剛大道等多達20處。

此外，「縱谷花蓮線一日券（250元）」及配合交通部觀光局2021自行車旅遊年推行的「好行鐵馬一日券（350元）」繼續熱賣銷售，讓民眾有不同的旅遊方式選擇，騎乘自行車深度體驗花東之美。

縱管處提醒，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍為2級警戒，須配合相關防疫措施，包括全程戴口罩、實聯制、噴酒精、車內消毒、防疫公告等，民眾出遊應維持個人防疫好習慣，遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規範，守護彼此的健康安全、開心遊花東。