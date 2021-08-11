他捐3萬片防護面罩 贈宜蘭縣防疫人員

國內疫情日漸趨緩，抗疫前線人員工作不間斷，防疫物資每天持續消耗。一名熱愛的美國華僑、IntiMD董事長陳柏翰，近期慨捐3萬片防護面罩予宜蘭縣，以保障第一線工作人員安全。受贈公務部門包含縣府警察局、衛生局、環保局、社會局等單位，今天特別到場致贈感謝狀

今年疫情爆發後，陳柏翰於5月底欲捐贈一批防護面罩，因著對宜蘭的熱愛，決定將防疫物資送到宜蘭，共同守護在地民眾。居中牽線的民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，感謝其善行，但是疫情關係受航運延宕，物資近期才抵宜蘭。

疫情警戒降至二級，公務單位紛紛結束分流上班，快篩站、疫苗接種站亦須人力支援，每日防疫物資使用量大。陳俊宇提到，公部門經費有限，因此決定將防護面罩贈予宜蘭縣公務單位。

衛生局長徐迺維說，「防疫就是同縣一命、同島一命，不分中央、不分地方、不分你我。」並感謝疫情期間，全世界台灣同胞守護台灣、宜蘭健康。他也提到疫情趨緩穩定，除了民眾戴口罩、勤洗手等被動防禦，還有主動出擊的醫療團隊等，這批防護面罩將有助於前線人員繼續保衛宜蘭的健康安全。