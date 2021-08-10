年輕標本師進駐和平島 透露鄰居檢舉不勝其擾 考慮搬遷

在國內標本市場以「金毛」稱號闖出名聲的曾姓標本師，今年3月進駐在基隆和平島買下的5樓透天厝。鄰居指控他們製作標品會散發異味令人作嘔，曾女則在臉書貼文「惡鄰勢力懶人包」反擊。曾女今天傍晚表示，這2、3個月不勝其擾，將另尋找合適工作地點。

曾女是基隆市崇右企專畢業生，自學成為標本師，臉書「清晨兩點標本製作研造室」粉絲專頁有超過2萬人按讚。她因台北市原工作空間太小，租屋又不順利，最後買下和平島平二路巷內5樓透天厝，今年3月將研造室遷來基隆。

研造室遭附近住戶多次檢舉散發臭味，影響生活。基隆市中正區公所今天上午邀環保局、消防局等單位進入曾女房屋稽查，當時屋內未在製作標本，環保局以儀器檢測，相關數值都正常，表示後續會加強稽查異味汙染，不要造成鄰居困擾。

曾女昨早去考駕照不在現場，傍晚受訪時表示，最近2、3個月鄰居常在很奇怪的時間點指控她們，環保局人員來了10次都沒查到違規。她住在屋內，如果真的有這麼重的異味飄到街上或鄰居家裡，我們會先受不了。鄰居的態度讓她不勝其擾，因此考慮搬遷。

市府人員今天到場會勘時，20多名民眾聚集關切。住在研造室隔壁的顏姓男子說，自從聞到研造室傳出臭味後，從此不敢再開窗，生活大受影響。斜對面住戶陳小姐回憶，有天晚上和媽媽在家看電視，媽媽突然發出乾嘔的聲音，表示聞到很臭的味道。相隔兩棟透天厝的許姓女子則說，最近皮膚起紅疹，很癢、很不舒服，應該就是受化學藥劑誘發。