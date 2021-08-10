礦石稅草案遭議會退回 花蓮縣府：遺憾錯愕

花蓮縣議會今天退回縣府提出「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，導致花蓮縣政府無法依法徵收稅收，1年稅收恐減少約10億元，影響縣政支出，縣府回應，對議會今天的決議，表示遺憾、錯愕，認為此做法如同未審先判，將持續跟議會溝通協商。

花蓮縣府曾在2016年徵收每公噸從10元提升到70元，有業者不服漲幅太大，提行政訴訟，縣府今年2月被最高行政法院判敗訴後，依法提再審和聲請大法官釋憲。議會今天舉行程序委員會，縣府送審「礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，徵收稅額維持每公噸70元，並將開徵年限從1年調為4年。

許多議員擔憂縣府若再審及釋憲敗訴，要付高達百億元的賠償金，希望草案送臨時會討論。議長張峻表示，在花蓮縣府沒有勝訴或獲得大法官釋憲前，應退回礦石稅草案，才不會付賠償金而債留子孫，以違反程序會設置辦法退回，強調此決議是為了「捍衛縣議會招牌」，「所有責任我來擔」。

花蓮縣政府代理秘書長張逸華指出，議長一人的裁定，等同剝奪未參加程序會22位議員在大會的監督表決權，當縣府1年短少10億元稅收，立即衝擊社福、教育、原住民福利、衛生、環保、建設等重要施政，不開徵才會真正造成債留子孫，同時重創縣政的長遠發展，可說是地方制度法實施以來，最黑暗的一天。

張逸華表示，之前只要有議員對於礦石稅有疑慮，都直接登門拜訪，但議長張峻都不接電話、不回訊息，將持續跟議會進行溝通與協商，籲請縣會應重新排定審議礦石稅條例，維護花蓮財政永續發展，以保障縣民財政權益。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝說，台泥與亞泥等業者都願意繳稅，不能因為單一業者對舊的稅率有意見，議長就退回新版礦石稅法，不僅耽誤台泥、亞泥業者繳稅，也讓花蓮縣損失鉅額稅收。