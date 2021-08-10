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富山漁業保護區遊客爆量 縣府將設污水處理設施

中央社 / 台東縣10日電

台東「富山漁業資源保育區」附近聚落長久將生活廢污水排入大海，近來因遊客爆量成長，嚴重影響生態，台東縣政府將設置聚落式污水處理設施。

台東縣政府今天表示，「富山漁業資源保育區」已是全國遊客來台東必玩景點，去年遊客量成長到37萬人次，不過長久以來遊客爆量所產生的公共衛生問題，特別是民間生活廢污水未妥善處理，對海洋水質有害，當地民眾及生態專家多年盼望能有污水共管處理機制。

台東縣政府農業處8月4日前往富山地區辦理說明會議，為了資源保育及海洋環境，當地13戶商家一致同意接管處理廢污水。

農業處長許家豪表示，由於目前尚在暑假期間，開工後會優先施作對遊客商家影響較小的項目，減少對大環境的衝擊。另外，農業處也要求施工廠商，管線開挖埋設完立即回填，以工地安全為第一考量。

富山漁業資源保育區位於台東杉原，分為南邊的沙灘區與北邊的珊瑚礁潮間帶區，是東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點。

台東 污水 潮間帶

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