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受疫情煎熬數月 基市府決定城市博覽會延到明年4月登場

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天表示，原訂今年10月在基隆登場的城市博覽會，將延到明年4月22日到5月1日舉辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天表示，原訂今年10月在基隆登場的城市博覽會，將延到明年4月22日到5月1日舉辦。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌今天表示，台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情目前趨於穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，加上節慶和氣候因素，原訂今年10月在基隆登場的城市博覽會，將延到明年4月22日到5月1日舉辦。

林右昌說，市府內部經過數月討論，原定今年10月2日到11日舉辦的2021城市博覽會，因受疫情影響將延期。台灣疫情雖然趨於穩定，但考量疫情變化有高度不確定性，國際疫情現在非常嚴峻，台灣平安的度過第一波本土疫情，仍應審慎以對。

他說，台灣整個社會氣氛還是以防疫為重，城市博覽會預計會有高達100萬人次參與，市府希望在無後顧之憂的情況下盛大舉辦。

市府決定延到明4月22日到5月1日才舉辦的原因，除了考量疫情，還有年底耶誕節、跨年和農曆春節因素，加上基隆在每年10月後開始變得多雨，等到4月底到5月初天氣趨穩，才比較合適，市府團隊希望以最嚴謹、最盛大的方式來舉辦這場盛宴。

疫情 基隆 林右昌

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