「有條件」解封運動場域 宜縣關懷據點今起陸續開放

宜蘭縣迄今連續18天零確診，居家隔離5人，累積確診98位。配合二級警戒延長至8月23日，縣長林姿妙表示，今起有條件開放室內外運動場館、游泳池等處，至於社區照顧關懷據點、巷弄長照站同步陸續開放。

開放運動場域有戶外網球場、戶外籃球場、戶外溜冰場、戶外遊具（含體健設施）、游泳池，以及體育館等；民眾須實聯制且全程戴口罩，管理單位不定時派員巡查。而校園場地設施包含操場跑道、體育館、風雨操場、社區共讀站等場域，開放時間由各校逕行訂定。

宜蘭縣社區照顧關懷據點、巷弄長照站共128個，服務3010位長者，今起陸續開放。社會處說明，各關懷據點只要完成「防疫管理查檢表」，並報縣府核備即可恢復服務。

工旅處提到縣管水域、海域遊憩活動，在落實防疫措施的前提下，8月10日至8月16日有條件開放水域遊憩活動；縣轄景區維持降載開放，露營、烤肉仍不開放，而頭城濱海森林公園、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園，以及清水地熱公園尚未開放。

宜蘭縣餐飲業8月3日起開放內用，衛生局派員到各鄉鎮市、人口密集地區，加強輔導、稽查宴席餐廳、知名小吃店、自助餐，以及夜市等業別，累計查核243家，輔導現場立即改善有17家，尚無違規案件。