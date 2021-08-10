花蓮縣議會退回礦石稅自治條例 恐減少10億元稅收

花蓮縣議會今天舉行程序委員會，縣府提出「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案，不過花蓮縣議長張峻以違反程序會設置辦法退回，若議會不通過該條例，花蓮縣政府將無法依法徵收稅收，一年的稅收恐減少約10億元，影響縣政支出，縣府稍晚將針對此事公開說明。

花蓮縣府從2009年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例才能開徵。花蓮縣府今天送審「礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，徵收稅額維持每公噸70元，並將開徵年限從1年調為4年。曾於2016年徵收每公噸從10元提升到70元，業者不服漲幅太大，提行政訴訟，縣府2月被最高行政法院判敗訴後，依法提再審和聲請大法官釋憲。

今天許多議員擔憂縣府若再審及釋憲敗訴，要付高達百億元的賠償金，要求縣府調整稅額，希望草案送臨時會討論，能擬定開徵稅額，還有議員提出應依照業者採礦噸數，採「級距稅額」，避免爭議。

議長張峻卻表示，在花蓮縣府沒有勝訴或獲得大法官釋憲前，應退回礦石稅草案，才不會要付賠償金而債留子孫，以違反程序會設置辦法退回，強調此決議是為了「捍衛縣議會招牌」、「所有責任我來擔，壓力我來擔」，隨即轉身離場，令在場議員、縣府官員錯愕。

縣府地方稅務局長呂玉枝說，自治條例若沒有通過，縣府就無從依法課徵礦石稅，將減少縣內最大筆自有財源10億元稅收，恐影響縣政支出，其中同意開徵70元的亞泥、台泥公司，就占縣內礦石稅收來源70％，尚在訴訟的福安礦業公司則占7％。

呂玉枝表示，台北高等行政法院認定縣府違反地方稅額調高上限在30%內的規定，但財政部曾於2017年邀集各專家學者召開「地方稅法通則座談會」，說明特別稅並無30％的稅額調整限制。