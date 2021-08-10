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反卜蜂聯盟要求畜牧自治條例退回 議會送臨時會審議

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
經過縣議員討論後，議會確定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」列入臨時大會議程審議。記者王思慧／攝影
經過縣議員討論後，議會確定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」列入臨時大會議程審議。記者王思慧／攝影

去年5月花蓮中南區居民反對卜蜂設廠，組成花蓮反卜蜂自救聯盟，縣府允諾訂定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，但自救聯盟不滿畜牧場離住宅僅300公尺等規定，今天到花蓮縣議會提交陳情書，提出「包含農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺以上」三大訴求，希望議員把關。

今天縣議會舉行程序委員會，花蓮反卜蜂自救聯盟今天聚集約20人，到縣議會舉牌表達訴求，要求在接下來的定期大會能重新訂定新設置畜牧場管理自治條例。花蓮縣議會秘書長陳德惠代表接受陳情書，他表示，縣府提出包含畜牧條例的66件提案，相關訴求會提交議長、議員，在民主的殿堂討論，希望訂出符合花蓮未來觀光、產業發展的一條路。

花蓮反卜蜂自救聯盟會長張家蕙指出，這次提出訴求主要是認為自治條例草案不夠完善，縣府訂定的規定不符合民眾的期待，包括畜牧場不受限建在農舍附近、距離住宅等周界只有300公尺，也有傳出原住民的聲音等，希望議會能監督退回重審，並呼籲縣府勿強渡關山。

張家蕙強調，去年到現在一直都有在努力表達訴求，明年就要舉行地方選舉，希望縣府能聽到民眾的聲音，讓選票更有力。

花蓮中區青年小組陳慶元說，縣府應重新建立平台會議，即使是疫情期間，仍可利用線上視訊方式開會，讓民眾更了解並完善討論自治條例的訂定過程，讓畜牧業者跟在地民眾的訴求中，達到平衡。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒表示，草案中的300公尺是指半徑，直徑為600公尺，距離已足夠；在部落諮商權部分，會召開地方說明會，讓居民了解；至於農舍因為不屬於住宅區，因此不列入考慮。

經過縣議員討論後，議會確定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」列入臨時大會議程審議，沒有退回。

花蓮反卜蜂自救聯盟今天到花蓮縣議會提交陳情書，提出「包含農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺以上」三大訴求，希望議員把關。記者王思慧／攝影
花蓮反卜蜂自救聯盟今天到花蓮縣議會提交陳情書，提出「包含農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺以上」三大訴求，希望議員把關。記者王思慧／攝影
花蓮中區青年小組陳慶元說，縣府應重新建立平台會議，讓民眾更了解並完善討論自治條例的訂定過程。記者王思慧／攝影
花蓮中區青年小組陳慶元說，縣府應重新建立平台會議，讓民眾更了解並完善討論自治條例的訂定過程。記者王思慧／攝影

牧場 農舍 情書

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