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基隆大武崙沙灘和游泳池適度解封 城博會延期

中央社 / 基隆10日電

基隆市長林右昌今天表示，明天起適度放寬大武崙沙灘、游泳池及社區大學等場所管制，但有鑑於COVID-19疫情仍有高度不確定性，城市博覽會延期至明年4月22日登場。

林右昌上午在市務會議後記者會表示，大武崙沙灘自明天起解封，開放時間為平日下午2時到晚間6時，假日上午9時至晚間7時，原有5處出入口，僅開放中央單一出入口，進入沙灘人數上限為200人，並實施實聯制、量測體溫及手部消毒等防疫措施。

基隆市游泳池也從明天起解封，各游泳池訂定總量管制人數，每條水道每5公尺以2人為上限，入場進行實聯制、量體溫及手部消毒，泳池開放每時段以1.5小時為原則，淋浴間、戲水池、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍禁止開放，不提供個人泳具、吹風機，救生員則須完成疫苗第1劑接種或快篩陰性才能執勤。

至於社區大學、樂齡學習空間以教室空間計算容留人數開放實體課程，教室面積扣除固定設備，除以2.25平方公尺計算容留人數，已實施線上教學的課程仍以線上教學為主。

此外，林右昌也宣布，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原定於10月2日至10月11日舉辦的2021城市博覽會，原則上將延期至明年4月22日至5月1日舉辦。

林右昌說，雖然台灣整體疫情已趨於穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，市府應謹慎思考，做好防疫工作把關。舉辦任何大型活動都應該在讓民眾無後顧之憂下辦理，依中央規劃，年底前疫苗施打覆蓋率將有機會超過6成，屆時大家恢復正常生活，市府舉辦城市博覽會能讓民眾更安心、更開心。

疫情 林右昌 沙灘

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