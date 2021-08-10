嘉明湖開放每日40名額當日往返 滿水位美景再現

睽違近2年，嘉明湖滿水位了，適逢疫情趨緩，林務局台東林管處也宣布即日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40個名額，及開放申請嘉明湖山屋旁的4個營位。

今天上午林務局台東林管處山屋清潔員倪智堂巡視步道，看到嘉明湖滿滿的水位，相當高興。他說，「已經2年了，嘉明湖未曾喝這麼飽」，從7月30日山區開始下雨，持續好幾天，嘉明湖終於滿水位了。

倪智堂說，1年前山區就開始出現乾旱情況，嘉明湖日漸「消瘦」，去年開始湖水最多時也只有7分滿，今年5月幾乎只剩一半，7月有回升一些，直到這次連續10天的下雨才灌滿。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台東林管處也在今天宣布嘉明湖適當解封，8月10日起開放知本自然教育中心、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道（含附屬營地設施），但通鋪型山屋、浸水營古道-東段及戒茂斯山徑經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，嘉明湖國家步道自8月10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40個名額，最遲需於出發前1日的上班時間內提出申請，經許可後進入。

至於嘉明湖步道起點至2.7公里處（向陽國家森林遊樂區松濤步道範圍），每日開放2梯次上午7時至中午12時、下午1時至4時，每梯次人數40人，現場登記後進入。

另外，嘉明湖山屋旁的營地亦自8月10日起開放4個營位申請，申請方式參考嘉明湖國家步道網站公告「林務局自然步道登山山屋於COVID-19防疫暫停開放期間之住宿申請作業暫行補充措施」。

台東林管處提醒民眾，依中央流行疫情指揮中心管制措施說明營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則，預防群聚感染風險。而嘉明湖山屋、向陽山屋暫不開放，請山友勿進入室內住宿空間。

台東林管處呼籲，遊客進入森林育樂場域須配合量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得進入；場域內須全程配戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。