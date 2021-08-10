標本師進駐和平島透天厝 鄰居怪氣味難聞她說被霸凌

曾姓標本師以「金毛」稱號在業界闖出名聲，曾多次接受媒體採訪。她的工作團隊今年3月進駐基隆和平島，近期和鄰居處得不甚愉快。鄰居指控他們製作標品散發臭味和化學藥劑氣味，屢次向環保局提出檢舉。金毛則在臉書貼文「我被鄰居霸凌」，半夜4點還有環保局人員上門稽查。

曾女是基隆市崇右企專畢業生，自學成為標本師，2017年成立「清晨兩點標本製作研造室」，並在臉書成立粉絲專頁，已有超過2萬人按讚。

金毛的工作室原本在台北市，後來因為覺得空間不夠使用，買下和平島平二路9巷的5樓透天厝，今年3月將研造室搬來基隆。

住在起造室隔壁的顏姓男子說，自從聞到研造室傳出臭味後，從此不敢再開窗，因為害怕再聞到，生活大受影響。

住在研造室斜對面的陳小姐回憶，起造室2樓窗戶有裝抽排風機，有天晚上10點多她和媽媽在家裡看電視，媽媽突然發出乾嘔的聲音，問她怎麼了？回說很臭，還反問「你沒聞到嗎？」她可能是位置和風向因素，確實沒聞到。後來對方把抽排風機改裝在3樓，她家就好多了，但仍有其他鄰居受害。

許姓女子的住家與研造室隔著兩棟透天厝，她因為皮膚起紅疹，很癢、很不舒服。到皮膚科看診診斷為過敏性蕁麻疹，醫囑寫對環境因子過敏，她認為過敏源就是研造室的化學藥劑。

面對鄰居責難，金毛今年7月22日在臉書貼文「我被鄰居霸凌」，環保、動保、野保各種都來，頻率1周2次。

金毛在24日再貼長文「惡鄰勢力懶人包」，說明原委，指先前在台北租公寓當工作室，從來沒有鄰居反應有味道或被檢舉。會想搬離台北，主要是因空間不夠用。曾去租屋，時常因為職業被「打槍」，但自覺總比事後被房東發現趕走好，最後萌生買房念頭，去年買下這棟近百坪的5層樓透天厝。