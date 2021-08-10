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宜蘭縣府核發奧運獎勵金 林昀儒60萬李智凱100萬
桌球好手林昀儒在東奧搶下桌球混雙銅牌及桌球男子單打第4名；體操國手李智凱在鞍馬項目奪得銀牌，宜蘭縣政府專案核發獎勵金，林昀儒和李智凱分別可獲60萬元和100萬元。
宜蘭縣長林姿妙今天表示，這次參與東京奧運的國手都是從小開始投身訓練，長年以來在家人、教練及後援團隊支持下，屢屢突破關卡，超越自我成績，才得以在國際舞台上發光與發熱。
林姿妙說，宜蘭縣政府會持續支持基層運動人才培訓，從國小到高中，從學校到各運動團體，從軟體到硬體建設，希望為台灣培訓更多的國際級體育優秀人才，為國爭光。
縣府表示，這次專案加碼發放奧運國手獎勵金，凡是宜蘭縣出生且曾就讀宜蘭縣所屬學校的國手，或是設籍宜蘭縣的國手，參加奧運比賽成績獲得第1名至第6名，得發給新台幣150萬元至10萬元至不等的獎金。
同一選手參加不同項目比賽，獎勵額度累計計算，且設籍宜蘭縣者再依獎勵標準加發一倍激勵獎金。另外，獲獎國手的教練如設籍宜蘭縣或現在於宜蘭縣任職者，也比照國手獎勵金擇優發給一項為原則。
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