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年輕標本師進駐和平島透天厝 鄰居抗議氣味令人作嘔

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市和平島一家製作標本企業進駐被指製造空氣汙染，市府今早前往會勘，住戶議論紛紛。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島一家製作標本企業進駐被指製造空氣汙染，市府今早前往會勘，住戶議論紛紛。記者邱瑞杰／攝影

綽號「金毛」的曾姓年輕標本師成立「清晨兩點標本製作研造室」，今年3月間遷入在基隆和平島買下的5樓透天厝。鄰居抱怨聞到令人作嘔的氣味，還有人懷疑讓她產生皮膚病變。基隆市環保局多次接獲檢舉前往稽查，尚未查獲異味汙染物。

曾女的標本製作研造室位在和平島平二路9巷，中正區公所今邀環保局、消防局等單位到工作室勘查，巷內住戶對工作室溢散異味忿忿不平，聚在屋外圍觀。

起造室人員允許市府人員進屋查看，當時屋內沒有人在製作標本。環保局以儀器檢測甲醛濃度在20ppb以下，表示濃度很低，數值正常，後續會加強稽查異味汙染，不要造成鄰居困擾。

市議員張淵翔說，這家企業搬進和平島4個月，因為產生空氣汙染，民眾檢舉超過10次，環保局也多次來稽查，但一直無法遏止業者汙染行為，有人因為出現皮膚病就醫，還有人從此不敢開窗，巷內住戶生活大受影響，才會群情激憤，要求市府申張公權力。

市議員張顥瀚與市府人員一起進入起造室，他說，勘查發現相關數值合乎法規，化學物品存放量也合法，但福馬林等產生的氣味，確實造成居民不適。經過溝通，業者承諾尋找其他合適的工廠設置地點，相關單位也會協助，讓這群年輕的標本製作師，繼續投入他們的工作。

基隆市和平島一家製作標本企業進駐被指製造空氣汙染，市府人員今早進入屋內查看。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島一家製作標本企業進駐被指製造空氣汙染，市府人員今早進入屋內查看。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島平二路9巷住戶抗議標本工作室製作空氣汙染，市議員張淵翔（右一）要求市府制止。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島平二路9巷住戶抗議標本工作室製作空氣汙染，市議員張淵翔（右一）要求市府制止。記者邱瑞杰／攝影
一家製作標本企業進駐基隆市和平島平二路9巷5樓透天厝，鄰居抗議業者製造空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
一家製作標本企業進駐基隆市和平島平二路9巷5樓透天厝，鄰居抗議業者製造空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影

和平島 基隆

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